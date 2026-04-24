【DRAGON QUEST COLLECTION キャリーケース】 4月29日10時～ 販売予定 価格： Mサイズ 26,400円 Sサイズ 24,200円

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズ のスライムがデザインされたキャリーケース2種をサックスバーグループの一部店舗およびSAC‘S BAR ONLINE STOREにて4月29日10時より販売する。価格はMサイズが26,400円、Sサイズが24,200円。

かわいいスライムをモチーフにしたエンボス加工のキャリーケースが登場。引手にもスライムデザインのレーザー刻印があしらわれており、細部までこだわったアイテムとなっている。

エキスパンダブル仕様でコンパクトながらも収納力抜群。使いやすいボトルホルダーも付いている。

□「ドラゴンクエストのキャリーケース」特集ページ

※写真はSサイズ

※写真はSサイズ

表面はスライムのシルエット、裏面はなまえ入力画面をイメージしたネームプレート付き

ちいさなメダルが隠されている

また、スライムの愛らしさはそのままに、いつでも使える装備として大活躍してくれるバッグ10種も6月以降に再販決定。冒険心を忘れない大人のためのシリーズとなっている。

ボックスボディバッグ スライム / メタルスライム 各7,590円

ボディバッグ スライム / メタルスライム 各8,690円

ショルダーバッグ スライム / メタルスライム 各7,590円(

トートバッグ スライム / メタルスライム 各9,900円

バックパック スライム / メタルスライム 各9,900円

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