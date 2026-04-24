ファントムシータが、2ndシングル「ホラークイーン」を6月24日に発売することを発表した。

本作の表題曲「ホラークイーン」は、ファントムシータの代表曲の一つである「ゾクゾク」を手がけたボカロP・てにをはが、作詞・作曲・編曲を担当している。「ゾクゾク」からさらなる進化を遂げた現在のファントムシータを体現した楽曲であり、“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グループの集大成とも言える一作になっているという。カップリングには、ひとしずく×やま△によって書き下ろされた楽曲「もーいーかい？」を収録。同曲は2026年4月クールのTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定⼠（仮）らしいですよ？』 のエンディングテーマとなっている。

本作は全4形態での発売される。初回限定：Blu-ray盤には、「ホラークイーン」「もーいーかい？」のスペシャルステージパフォーマンス映像に加え、MVのメイキング映像Extended Versionを収録。初回限定：Photobook盤には、撮り下ろしの24Pフォトブックが封入される。さらに、完全数量限定：メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）には、メンバーの実写アクリルスタンドが付属。加えて、2026年4月1日にYouTubeにてワンコーラスが先行公開された、ファントムシータがファンに捧げる感謝ソング「輪廻る」が同盤限定で収録される。

初回限定：Blu-ray盤

初回限定：Photobook盤

メンバー実写アクリルスタンド盤

通常盤

さらに、『ホラークイーン』の発売を記念して、各地でリリースイベントの開催も決定した。イベントの詳細は順次公式サイトにて発表されるので、続報をお待ちいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️もな コメント

この度2nd CDシングル『ホラークイーン』をリリースさせていただきます！

タイトル通り、私たちが追求してきたコンセプト“レトロホラー”の魅力を存分に味わえるシングルに仕上がりました。

ぜひ細部までお楽しみください♪

◆ ◆ ◆

◾️美雨 コメント

これぞファントムシータの真骨頂とも言える2nd CDシングルをリリースさせていただきます。更にパワーアップした私たちがお届けする、極上の地獄をお楽しみください。

◆ ◆ ◆

◾️凛花 コメント

2nd CDシングルを出すことができて、とても嬉しいです。ありがとうございます。

クイーンになりましたよ。より進化した私たちに乞うご期待ください。

◆ ◆ ◆

◾️百花 コメント

2nd CDシングルを発売することができ、とても嬉しいです。様々な経験を重ね成長した、今の私たちがたくさん詰まった作品になっております。是非お楽しみください。

◆ ◆ ◆

◾️2nd CDシングル「ホラークイーン」

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://phantom-siita.lnk.to/horror-queenPR

特設サイト：https://www.universal-music.co.jp/phantomsiita/horror-queen/ 初回限定：Blu-ray盤 初回限定：Photobook盤 メンバー実写アクリルスタンド盤 通常盤 ○初回限定: Blu-ray盤 [CD+Blu-ray]

価格：\2,200（税込）

品番：TYCT-39329

・トールサイズデジパック仕様

・CD

・ブックレット（3つ折り6P)

・Blu-ray Blu-ray収録内容：

・「ホラークイーン」Special Stage Performance Movie

・「ホラークイーン」Music Video Behind the Scenes (Extended Version)

・「もーいーかい？」Special Stage Performance Movie

・「もーいーかい？」Music Video Behind the Scenes (Extended Version) ○初回限定：Photobook盤 [CD+Photobook]

価格：\2,200（税込）

品番：TYCT-39330

・三方背ケース

・CD

・Photobook (24P) ○通常盤・初回プレス

価格：\1,500（税込）

品番：TYCT-39343（初回プレス以降：TYCT-30165）

・CD

・ブックレット（3つ折り6P） ○完全数量限定：メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）[CD＋GOODS]

価格：\4,400（税込）

品番：PDCV-5090

・トールサイズデジパック仕様

・3方背ケース

・CD

・ブックレット（3つ折り6P）

・GOODS（メンバー実写アクリルスタンド） ▼全形態共通初回プレス封入特典

・魔除けトレーディングカード1枚

※形態別で異なる魔除けトレーディングカード4種（全4形態で合計16種）のうち1枚をランダム封入

・シリアルナンバー入り応募抽選券（賞品や応募方法の詳細は後日発表） ▼収録曲

初回限定：Blu-ray盤 / 初回限定：Photobook盤 / 通常盤

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental 完全数量限定:メンバー実写アクリルスタンド盤（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）

1.ホラークイーン

2.もーいーかい？

3.ホラークイーン Instrumental

4.もーいーかい？ Instrumental

5.輪廻る ▼CDショップ別購入者特典

UNIVERSAL MUSIC STORE

・各形態単品：フォトカード（メンバーソロ絵柄4種ランダム1枚）

・初回限定盤＋通常盤３形態セット：上記フォトカード＋A4クリアポスター

・UNIVERSAL MUSIC STORE盤：上記フォトカード＋商品封入シリアルナンバー入り応募券チラシをさらにもう1枚

Amazon

・各形態単品：メガジャケ

・初回限定盤＋通常盤3形態セット：L版ブロマイド 5枚セット（ソロ＋全員）

楽天ブックス：A4クリアファイル

タワーレコード：ステッカー（絵柄A）

HMV：ステッカー（絵柄B）

その他CDショップ：B2告知ポスター ※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。 ◆リリースイベント情報

5/24（日）埼玉県 エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

5/30（土）兵庫県内某所（後日発表）

6/13（土）千葉県 テラスモール松戸 2Fこもれびステージ

6/20（土）東京都 アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

6/21（日）愛知県 エアポートウォーク名古屋3Fイベントステージ

＋more！！

イベントの詳細は決まり次第、順次公式サイトにて発表します。

※天候や今後のスケジュール等により、各地のイベント日程・内容が変更や延期または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本イベントに関して、施設へのお問い合わせはご遠慮ください。 ▼イベントに関するお問い合わせ先

ユニバーサルミュージック カスタマー・サービスセンター（お客様相談窓口）

（月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く）

お問い合わせフォーム

※お問い合わせへの返答は、メールにてご連絡差し上げております。

※お問い合わせの内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

◾️「もーいーかい？」

2026年4月5日（日）リリース

配信：https://phantom-siita.lnk.to/mo-ii-kaiPR

※TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』EDテーマ

◾️TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』 ▼放送情報

TOKYO MX 4月4日より 毎週土曜 22:00〜

ＢＳ朝日 4月4日より 毎週土曜 25:00〜

北海道テレビ放送 4月8日より 毎週水曜 25:55〜 ※初回放送は26:01〜

AT-X 4月9日より 毎週木曜 23:00〜

※リピート放送 毎週月曜 11:00〜／毎週水曜17:00〜

テレビ愛媛 4月9日より 毎週木曜 25:25〜

山形テレビ 4月9日より 毎週木曜 25:40〜

新潟テレビ21 4月9日より 毎週木曜 25:55〜

北陸朝日放送 4月9日より 毎週木曜 26:00〜

長崎文化放送 4月15日より 毎週水曜 25:20〜 ▼配信情報

＜先行配信（第2話以降は地上波より1週間先行）＞

dアニメストア、ABEMA

第1話：4月1日（水）00:00〜／第2話以降：4月4日より毎週土曜22:30〜 ＜一般配信＞

4月4日より毎週土曜22:00〜※順次配信予定

AnimeFesta／DMM TV／ＦＯＤ／HAPPY!動画／Hulu／J:COM STREAM／Lemino／milplus見放題パックプライム／Prime Video／TELASA／U-NEXT／アニメ放題／ニコニコ／バンダイチャンネル／ムービーフルPlus ▼INTRODUCTION

普通の男子高校生・真名部響生は、ある日突然、魔物も潜む異世界の広大な草原に転移してしまった。見たこともないファンタジー世界を、あてもなく彷徨っていたヒビキだが、自身に『鑑定』というスキルと、職業『鑑定士（仮）』が与えられている事に気が付く……。（仮）って……!?

そして、草原で出会った金髪エルフ・エマリアの案内で冒険者となったヒビキは、呪いを受けた獣人・クロード、未来の賢者・リリアン、白ネコの聖獣・ヴェネと共に、少しずつ強くなりながら元の世界に帰る方法を探す──

果たして、彼は無事に元の世界に帰還できるのか？ そして、タイトル通り最強になる日は来るのか!? ▼CAST

真名部響生：金元寿子

エマリア：伊藤 静

クロード：三宅健太

リリアン：ラマルファ ミッシェル 立山

ヴェネ：首藤志奈

イヴェル：日笠陽子

スティーリア：徳井青空

主神：興津和幸

魔神：涼本あきほ

冥神：田中ちえ美

サポちゃん：田村ゆかり

ターニャ：久保ユリカ

バルス：楠大典

ジュエル：引坂理絵 ▼STAFF

原作：あてきち（アルファポリス刊）

原作イラスト：しがらき旭

漫画：武田充司

監督：星野 真

シリーズ構成：清水 恵

キャラクターデザイン・総作画監督：大川美穂子・松本淑恵

プロップデザイン：田内亜矢子・杉田葉子

美術設定・美術監督：芦野由紀子(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：中原あゆみ

撮影監督：林 美幸

編集：柳圭介,ACE

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：濱野高年

音楽：菊谷知樹

アニメーション制作：スタジオフラッド

オープニング・テーマ：緑仙『コンパスは透明』

エンディング・テーマ：ファントムシータ『もーいーかい？』 ▼公式サイト＆公式SNS

公式サイト：https://kanteishikari-anime.com

公式X（旧Twitter）：@kanteishi_anime（https://x.com/@kanteishi_anime）

◾️『1ST WORLD TOUR “Moth to a flame” LIVE Blu-ray & DVD』

2026年4月29日（水）リリース

予約：https://umusic.jp/6BqV4AYS

※本商品は受注生産限定となります。下記受付期間内にご予約ください。

予約受付期間：〜2026年3月29日（日）23:59 ▼商品形態

1ST WORLD TOUR “Moth to a flame” UNIVERSAL MUSIC STORE・受注生産限定：Blu-ray 盤

品番：PDXV-1032 価格：3,700円（税込）

・三つ折りブックレット

・Blu-ray 1ST WORLD TOUR “Moth to a flame” UNIVERSAL MUSIC STORE・受注生産限定：DVD盤

品番：PDBV-1073 価格：3,700円（税込）

・三つ折りブックレット

・DVD ▼収録内容

1.キミと××××したいだけ

（作詞・作曲・編曲：きくお）

2.魔性少女

（作詞・作曲・編曲：なきそ）

3.花喰み

（作詞・作曲・編曲：ユリイ・カノン）

4.乙女心中

（作詞・作曲・編曲：楽園市街）

5.好き好き大好き

（作詞：戸川 純／作曲：吉川洋一郎）

6.青い珊瑚礁（もな）

（作詞：三浦徳子／作曲：小田裕一郎）

7.FANTASY（凛花）

（作詞・作曲：中原めいこ）

8.KICK BACK（美雨）

（作詞・作曲：米津玄師）

9.One Last Kiss（灯翠）

（作詞・作曲：宇多田ヒカル）

10.フライディ・チャイナタウン（百花）

（作詞：荒木とよひさ ／作曲：海老名泰葉 ／編曲：井上 鑑）

11.4:00 A.M.

（作詞・作曲：大貫妙子）

12.HANAGATAMI

（作詞：interface／作曲・編曲：bermei.inazawa）

13.真夜中のドア〜Stay With Me

（作詞：三浦徳子／作曲・編曲：林哲司）

14.おともだち

（作詞・作曲・編曲：小春（チャラン・ポ・ランタン））

15.Tot Musica

（作詞：cAnON.／作曲：澤野弘之）

16.ムーンライト伝説

（作詞：小田佳奈子／作曲：小諸鉄矢）

17.ゾクゾク

（作詞・作曲・編曲：てにをは） ▼購入者特典

A4クリアファイル

◾️＜ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」＞ 2026年7月11日（土） 福岡・Zepp Fukuoka OPEN 16:30 / START 17:30

2026年7月19日（日） 札幌・Zepp Sapporo OPEN 16:30 / START 17:30

2026年7月25日（土） 大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 16:30 / START 17:30

2026年7月26日（日） 愛知・Zepp Nagoya OPEN 16:30 / START 17:30

2026年8月1日（土） 東京・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN 16:30 / START 17:30 ＜追加公演＞

2026年8月13日（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama OPEN 17:30 / START 18:30

チケット受付：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=727026 ▼チケット料金

＜東名阪福公演＞

前売：VIPスタンディング(整理番号付き) ￥10,000（消費税込／特典付き)

前売：スタンディング(整理番号付き) \7,000（消費税込)

前売：2F指定席 \8,000（消費税込)

前売：車椅子席\7,000（消費税込)

＜札幌公演＞

前売：VIP指定席 ￥10,000（消費税込／特典付き)

前売：1F指定席 \7,000（消費税込)

前売：2F指定席 \7,000（消費税込)

前売：車椅子席 \7,000（消費税込)

※全公演入場時ドリンク代別途必要

※当日券は全券種+1,000円UP 年齢制限 ：スタンディング・未就学児童入場不可

指定席・3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

枚数制限 ：1申込につき4枚まで

車椅子席は2枚まで 企画／制作：クラウドナイン／LIFE ＜注意事項＞

・車椅子席は、原則として車椅子をご利用されている方に限らせて頂きます。

・車椅子での観覧をご希望のお客様は、車椅子席をお申込みください。 付き添いとして同行される方(1名まで)もチケットが必要です。

・複数枚お申込みの場合は、車椅子の方とその付添人の方でお申込みいただけます。車椅子の方をご来場者様に含まない場合は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご了承下さい。

・車椅子をご利用されている方はVIP含む指定席およびスタンディングへのご案内が不可となりますので、車椅子席以外へのお申込みはご遠慮いただきますようお願い致します。

・付き添いがいなくても車椅子席を1枚でお申込みは可能となりますが、基本的にはお付き添いの方もご一緒にご来場いただくようお願い致します。災害時・緊急時にスタッフのお手伝いが遅れることも考えられますので、予めご了承ください。

・車椅子席でお申込みの際は、VIP含む指定席・スタンディングの確保はございません。

・お客様のご都合で、席種（車椅子席⇔VIP含む指定席・スタンディング）の振り替えは出来ませんので予めご了承ください。

・当日は係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。

・車椅子席はステージの見やすさをお約束したものではありませんことを予めご了承ください。

・駐車場や降車場所につきましては、会場側の規則・サービス提供により確保されている場合を除き、車椅子来場者のために優遇確保する駐車場・降車場所はございません。

車でご来場される際はご自身で近隣のコインパーキングなどをお探し下さい。

・車椅子席をご購入いただいた際には、車いすのタイプに関してアンケートにご回答いただく必要がございます。

例：手動、電動、ストレッチャータイプ、大型タイプ