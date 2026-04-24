»þÂ®36km¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè / ¥Ï¥í¡¼¡×¥²¥ê¥é¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â»Ä¤ëÀÖ¡ÙÈ¯Çä¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê¤â
»þÂ®36km¤¬¡¢4·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã»þÂå¡ä¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã»þÂå¡ä¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè / ¥Ï¥í¡¼¡×¤ÎCD¤¬¥²¥ê¥é¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëº´Æ£²í¾¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î24Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â»Ä¤ëÀÖ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º´ü¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖMONSTERS¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥í¡¼¡×¤ä¡Ö¼··î¼·ÆüÄÌ¤ê¡×´Þ¤àÁ´11¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£CD+Bluray¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Â¨Æü´°Çä¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¡ãhyper (un) usual¡ä¤«¤éÁ´ÊÔ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÃçÀî¿µÇ·²ð¤ÎÃÆ¤¸ì¤êCD¡ØÀÖ¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã¡È»ÔÌ±ÇöÌÀ¡É Tour¡ä¤Î³«ºÅ¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢Á´¹ñ13¥«½ê¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè/¥Ï¥í¡¼¡×¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª·ô¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢È¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã»þÂå¡ä¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYouTube¤Ç¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
◾️¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè / ¥Ï¥í¡¼¡×
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://36kmperhour.lnk.to/Future_Hello_CD
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://36kmperhour.lnk.to/Future_
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(¥¢¥Ë¥áÈ×) / PCCA.6475 / 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈÇ / PCCA.6476 / 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
»þÂ®36km¡Ö¡È»ÔÌ±ÇöÌÀ¡É Tour¡×¥é¥¤¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª±þÊç·ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§4·î24Æü(¶â) 10:00¡Á5·î6Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë23:59
◾️¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â¡Ù
2026Ç¯6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://special.36kmperhour.com/rreec
CD+BD / PCCA.6481 / 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD Only / PCCA.6482 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
»þÂ®36km / Major 1st Album¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â»Ä¤ëÀÖ¡Ù
¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè¡×¡Ö¥Ï¥í¡¼¡×¡Ö¼··î¼·ÆüÄÌ¤ê¡×Â¾¡¢Á´11¶ÊÍ½Äê
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦»þÂ®36km presents ¡Èhyper (un) usual¡É (2025.12.14)
½ÂÃ«CLUBQUATTRO ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü (Blu-ray)
01.Around i
02.tiny spark
03.¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌëÌÀ¤±
04.Æ°ÊªÅª¤ÊÊë¤é¤·
05.¿·¼°Æõ·¿
06.¥Ç¥¤¥É¥é¥ó¥«¡¼
07.¤«¤²¤í¤¦
08.¿¿ÌÌ
09.ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¡¹
10.Í¥¤·¤¤²Î
11.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼
12.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯
13.¥¢¥È¥à
14.¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°
15.Stand in Life
16.Happy
17.¼··î¼·ÆüÄÌ¤ê
18.¥Ï¥í¡¼
19.Gazer
20.Around you
21.¥´¡¼¥¹¥È
22.Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë
¢§Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÃçÀî¿µÇ·²ð ÃÆ¤¸ì¤êCD¡ÖÀÖ¡×
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î20Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
01.¥ê¡¼¥¯
02.»à¤Ê¤Ê¤¤ãÆü¡¹¤ÏÂ³¤¯
03.ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¡¹
04.Cakewalk
05.¥³¥³(Ì¤È¯É½¶Ê)
06.¥´¡¼¥¹¥È
07.¤½¤ÎÌ¤Íè
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµ
¡¦¥¿¥ï¡¼¡¡ ¥á¥¬¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê200mm¡ß55mmÄøÅÙ¡Ë
¡¦HMV¡¡ ¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê50mm¡ß70mmÄøÅÙ¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ê¥Ü¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡ ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥¯
¡¦¤½¤ÎÂ¾Ë¡¿Í¾åµ°Ê³°¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤â½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁáÌÜ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EC¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¡×¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤È¡ÖÆÃÅµ¤Ê¤·¡×¾¦ÉÊ¥«¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãÃçÀî¿µÇ·²ð presents ¡È»Ä¤ëÀÖ¡¢»Ä¤¹ÀÖ¡É¡ä
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô ¶áÆ»¡¡OPEN/START¡§19:00/19:30
2026Ç¯7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦KD¥Ï¥Ý¥ó¡¡OPEN/START¡§19:00/19:30
2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶iiie¡¡OPEN/START¡§19:00/19:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
·ô¼ï¡§Á´¼«Í³
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á°Çä¤ê3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ / DÂåÊÌ¡Ë
URL¡§https://eplus.jp/jisoku36km-nana/
◾️¡ã»þÂ®36km presents ¡È»ÔÌ±ÇöÌÀ¡É Tour¡ä
2026Ç¯
7/25(ÅÚ)ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
8/1(ÅÚ) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd
8/2(Æü) ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜHELLO DOLLY
8/7(¶â) ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3 w/GUEST
8/15(ÅÚ)ÀÐÀî¡¦¶âÂôvanvan V4 w/GUEST
9/5(ÅÚ) Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Ímusic zoo kobe ÂÀÍÛ¤È¸×¡¡w/GUEST
9/6(Æü) ¹áÀî¡¦¹â¾¾TOONICE w/GUEST
9/12(ÅÚ)¹Åç¡¦¹Åç4.14 w/GUEST
9/13(Æü)Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬LIVE HOUSE Queblick w/GUEST
9/26(ÅÚ)ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚKLUB COUNTER ACTION
10/3(ÅÚ)Âçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO
10/4(Æü)°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
10/9(¶â)Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
·ô¼ï¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á°Çä¤ê5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ / DÂåÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä´ü´Ö¡§
¡ ¡Ö¤½¤ÎÌ¤Íè / ¥Ï¥í¡¼¡×CDÉõÆþÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§4·î24Æü(¶â)¡Á5·î6Æü(½Ë¿å)23:59
¢ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î7Æü(ÌÚ)18:00¡Á5·î17Æü(Æü)23:59
£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5·î23Æü(ÅÚ)18:00¡Á5·î31Æü(Æü)23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡»þÂ®36km ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡»þÂ®36km ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡»þÂ®36km ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡»þÂ®36km ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë