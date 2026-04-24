◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子１００メートル障害で堀内なな（東海大静岡翔洋２年）が、１４秒００の大会新で連覇を達成した。従来の記録（１４秒２９）を０秒２９秒更新。「前傾姿勢で飛び出すのがテーマだったけど、そこを意識して走れた」。スタートから飛ばして２位に０秒７６の差をつけた。

１日で２度、自己ベストを塗り替えた。堀内はこの日、女子七種混成にも出場。初日混成の１種目だった１００メートル障害では、昨年東海新人で出した１４秒２７の自己ベストを更新する１４秒２０をマークした。混成種目を戦いながら１００メートル障害決勝ではさらに、記録を短縮。「タイムはあまり意識してなかった」というが、「もう少しで１３秒台だったと思うと、自己ベストのうれしさより、悔しさが大きいです」と、苦笑いだった。

今季の目標は、１００メートル障害、混成とダブルでの全国総体出場だ。昨年の東海総体は混成で全国行きを決めたが、１００障害は準決勝でフライングして一発退場、決勝に進めなかった。「今年は東海２冠を達成して全国に行きたい」。静岡期待の女子ハードラーが、先を見据えている。