長女殺害で逮捕の母親…次女殺害も関与か　支援施設に事実婚の夫が隠れて同居　殺害に影響か　将来の夢は保育士「真面目な子だった」

福岡県嘉麻市の母子支援施設で4歳の長女を殺害した疑いで逮捕された水沼南帆子容疑者(30)。事実婚の夫によるDVから避難後も、立ち入り禁止の夫と秘密裏に同居する“奇妙な生活”を送っていたことが明らかになった。「夫から嫌いと言われ死にたくなった」と供述した水沼容疑者。警察は同居が犯行に影響した可能性があるとして動機を調べている。一方、同級生や知人たちは「穏やかでよい子」「真面目」など当時の印象を振り返り、事件にショックを受けていた。

犯行の動機につながる新たな供述

水沼容疑者は3月10日、福岡県･嘉麻市の母子支援施設の一室で4歳の長女・二彩ちゃんの首を電気コードで締め付けるなどして殺害した疑いが持たれている。

水沼容疑者は殺人容疑を認めた上で3歳の次女・三華ちゃんの殺害についても関与をほのめかす供述をしている。

そして24日、新たに犯行の動機につながる水沼容疑者の供述が明らかになった。

水沼容疑者（任意聴取の供述）：

事実婚の夫といるのが嫌になって離れたかった。事件前に口論になり｢嫌い｣と言われた。これまで尽くしてきたのは何だったんだろうと思い、死になくなった。

現場となったのは母子支援施設。

ここで水沼容疑者と事実婚の夫は“奇妙な生活”を送っていたという。

水沼容疑者は4年前、事実婚の夫から受けたDV被害をきっかけに娘を連れて施設に避難。

しかし、ほどなくして施設への立ち入りが禁止されているはずの事実婚の夫が、“秘密裏”に同居を開始。

3年以上が経過する中で次女が生まれたとみられる。

施設の近隣住民は「（施設に）男性が入っているのは見たことがない。母子しか入れないので（事実婚の夫が）出入りしていたら目立つと思う」などと話した。

警察によると、事実婚の夫は施設で同居していた3年間で、外出したのは1度のみ。

さらに電気を消して夏場でもエアコンをつけずトイレも流さないなど、自身の存在が気づかれないように生活していたとみられる。

福岡県警捜査一課・吉川一久課長（23日）：

（事件当日の）3月10日に親子3人以外の第三者が部屋にいたのではないか、いたという事実は確認できている。

水沼容疑者は、事実婚の夫の施設への侵入を手伝っていたとみられる。

事実婚の夫は、保護責任者遺棄容疑などで警察に逮捕されたが23日に釈放。

処分の有無や内容は明らかにされていない。

警察は事実婚の夫の同居が娘の殺害に何らかの影響を与えた可能性があるとみて、水沼容疑者の動機を調べています。

同級生らが語る水沼容疑者の姿「真面目な子」

水沼容疑者はどんな人物なのでしょうか？

栃木県で生まれ育った水沼容疑者。

水沼容疑者の中学時代の知人：

穏やかで朗らか話しやすいとてもいい子だなと思った。

水沼容疑者の中学の同級生：

真面目だけど結構ハキハキしゃべる。人とはコミュニケーションとるイメージ。｢ちょっと静かにしてよ｣みたいに、男子に怒っていたイメージはある。授業中や休み時間にマンガみたいな描いているイメージ。

中学では“アート部”に所属し、休み時間や授業中にはいつもマンガのような絵を描いていたという。

水沼容疑者の中高短大時代の同級生：

絵がうまい。自分が好きなものだとまわりの目を気にしないで私が好きだからやってるという感じ。

中学時代には英会話スクールにも通い「海外に留学したい」と話していたという水沼容疑者。

水沼容疑者の中学時代の知人：

いつもしっかり勉強していた。結構海外に憧れていたような印象だった。

高校に進学すると「合唱部」に入部。

水沼容疑者の中高短大時代の同級生：

音楽の授業で歌を先生の前で歌ったりしてうまかった子が合唱部に入らないかみたいな感じで、合唱部は少なかったから。

県内の短大に進学した水沼容疑者が目指したのが“保育士”だった。

中学時代を知る同級生は、水沼容疑者の逮捕に驚きを隠せない。

水沼容疑者の中学の知人：

正直（事件に）びっくりしている。そういうイメージが全くない真面目な子だったので何かのきっかけでそういうことになってしまったのかなと…ショックではあります。

警察の調べに対し、水沼容疑者は『就寝中に首を絞めた』と供述している。

水沼容疑者は当時、自分の首を刃物で切りつけていたが、傷は浅かったという。

警察は心中を装った殺人事件とみて捜査を進めている。

（「イット！」4月24日放送より）