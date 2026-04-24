REPROID（リプロイド）が2026年5月18日（月）より、乾燥トラブル肌向けの治療クリーム「メディカルフェイスクリーム」を発売する。

■多角的にアプローチする医薬品クリーム

新スキンケアブランドとして誕生したREPROIDは、日常のケアでは対応しきれない極度の乾燥や肌トラブルに着目。「鎮静・修復・保湿」の3方向からアプローチし、健やかな肌状態へ導く設計。

有効成分として、ヘパリン類似物質0.3％を配合し、高い保湿力で肌のうるおい環境を整える処方。さらに、かゆみを抑えるジフェンヒドラミン、炎症を穏やかにするグリチルリチン酸二カリウムを組み合わせることで、不快感の軽減へ導く。

加えて、パンテノールやトコフェロール酢酸エステルが血行を促し、肌のコンディションを整えるサポート成分として機能。複数の有効成分を掛け合わせた独自設計により、乾燥トラブルに包括的に働きかけるアイテムとなる。

■商品情報

株式会社Ｉ−ｎｅ

リプロイド メディカルフェイスクリーム（販売名：メディICHクリーム 第2類医薬品）

4,950円（税込）