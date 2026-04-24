ABEMAが4月19日に最終回を迎えた情報バラエティ『秘密のママ園シーズン2』の特別企画『愚劣のパパ園』を無料配信中だ。

（関連：【画像あり】妻への愛情表現の仕方が正反対な金ちゃんとともしげ）

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

今回の特別企画『愚劣のパパ園』では、お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、コロコロチキチキペッパーズのナダル、モグライダーのともしげという芸人パパ3名が、家庭でのリアルな立ち位置や妻への本音を語り合った。

番組では「小学生の子どもの進路で、妻は『学業』、自分は『スポーツ』を重視したい。意見が分かれたらどう着地させるべき？」というパパからの悩み相談をテーマにトークを展開。金ちゃんは「『私立は絶対に行かせない』って言ってます。自分が公立でずっときたし、それで普通に生きられてるから」と断言し、妻も同意していると明かした。

一方、ナダルは田舎育ちであることから「遊びながら育ったらええやん」と考えていたものの、妻から「絶対私立！」と強い希望があったという。「過酷な環境のほうがいいんじゃないか、そっちのほうがたくましく育つんじゃ……と思っていたけど」と当初の考えを振り返りつつ、「妻の熱の強さがハンパじゃない。返す言葉がなかった」「熱量が強いほうが勝つ」と、結果的に子どもは幼稚園も小学校も受験をしたと告白した。

お金のかかる私立進学や習い事について、ナダルが「金に関してはもう……稼いでるから」とドヤ顔で語り、金ちゃんから「やかましいわ」とツッコミが入る場面も。金ちゃんも「お金のことで『これやめよう』とかは言わないように働いてる。思ってもない悪口言って金稼いで、子どもには愛を注いでる」と、毒舌芸人ならではの家庭を支える言葉を口にした。

その後、話題は「妻への愛情表現」へと移り、金ちゃんが「僕は、毎日『愛してるよ』って言ってます」と告白。2階にいる妻と子どもたちに向かって「行ってきます！ 愛してるよ！」と声をかけ、家族からも返事があるという日常を明かすと、ナダルとともしげは「ええー!!」と驚がく。普段の毒舌キャラとはかけ離れた愛妻家ぶりに、ともしげが「ちょっと鬼越のネタで笑えなくなるかも」と指摘すると、金ちゃんは「あんまり表で言いたくない」と反応。ナダルも「“いい家族アピール”して何がおもろいねんって思ってまう」と正直にコメントした。

一方、家庭で料理を担当し、妻にお弁当を持たせているというともしげだが、妻を褒めることについては「恥ずかしい」そう。さらに「コンビとかでも、相方に『面白かった』とか言わなくない？」と同意を求めるも、金ちゃんとナダルから「言います」と即答され撃沈する一幕も。「（妻に対して）思ってるけどね、“すごいな”とか……」と言いつつ、照れからなかなか口にできない様子のともしげに、ナダルは「恥ずかしいって言葉に、逃げてるかも」と切り込んだ。

また、本編『秘密のママ園』でMC陣が世の夫たちに投げかけていた「結婚生活、永遠だと思ってますか？」という指摘に対して、ナダルは「永遠と思ってますし、思うことの何があかんねん」と反論。離婚の危機は全くないと断言した。

『愚劣のパパ園』は「ABEMA」にて無料配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）