「今でもセレソンの10番を託せそうな存在感」王国のスターが誕生日を報告！ 最新ショットに脚光。世界的レジェンドらも続々反応
王国ブラジルのレジェンド、リバウド氏がインスタグラムで自身の誕生日を報告。「54歳を迎えるにあたり、私は胸が熱くなっている。これまで生きてきた日々、与えられてきた恵み、学んだ教訓、そして人生という旅路のなかで神が私に注いでくださったあらゆる祝福に心から感謝する」と綴った。
あわせて、「５」と「４」のバルーンを背景に、２つのケーキを前に笑顔を浮かべるソロショットなどを公開。フォロワーからは「我々のレジェンド、お誕生日おめでとう！」「これからも健康でいられますように」など祝福のコメントほか、以下のような声が寄せられた。
「永遠のアイドル」
「ブラジルを背負ってきた最高の選手の１人」
「今でもセレソンの10番を託せそうな存在感」
「あなたは本当に尊敬すべき人だ」
「まだワールドカップに出場できそう」
さらに、同じく元ブラジル代表のロナウドやカフーをはじめ、元ポルトガル代表のルイス・フィーゴや元スペイン代表のシャビなどビッグネームたちも反応し、祝福の輪が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】今でも現役でプレー可能？ 54歳リバウドの最新ショット！
あわせて、「５」と「４」のバルーンを背景に、２つのケーキを前に笑顔を浮かべるソロショットなどを公開。フォロワーからは「我々のレジェンド、お誕生日おめでとう！」「これからも健康でいられますように」など祝福のコメントほか、以下のような声が寄せられた。
「ブラジルを背負ってきた最高の選手の１人」
「今でもセレソンの10番を託せそうな存在感」
「あなたは本当に尊敬すべき人だ」
「まだワールドカップに出場できそう」
さらに、同じく元ブラジル代表のロナウドやカフーをはじめ、元ポルトガル代表のルイス・フィーゴや元スペイン代表のシャビなどビッグネームたちも反応し、祝福の輪が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】今でも現役でプレー可能？ 54歳リバウドの最新ショット！