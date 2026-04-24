ちいかわベーカリー、ちいかわ＆ハチワレ誕生日記念の限定パン・ドリンク登場！ 5月1日より販売開始
ちいかわベーカリー公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。ちいかわ＆ハチワレのお誕生日を記念した限定パン・ドリンクの登場を発表しました。
【写真】ちいかわベーカリー誕生日限定パン・ドリンク
金額については公式Webサイトによると、「ちいかわパン」（税込660円）、「ハチワレパン」（同）、「ちいかわおたんじょうびドリンク」（税込790円）、「ハチワレおたんじょうびドリンク」（同）とのこと。
コメントでは「来年のうさぎの誕生日でもやってください！お願いします」「新しいコラボレーションメニューも楽しみですね！ちいかわのキャラクターたちと一緒に特別なひとときを過ごせるのが嬉しいです」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】ちいかわベーカリー誕生日限定パン・ドリンク
5月1日より登場同アカウントは「お知らせ。ちいかわ＆ハチワレのお誕生日を記念した限定パン・ドリンクが5/1（金）よりちいかわベーカリーに登場」とつづり、告知画像を1枚載せています。誕生日帽子をかぶったちいかわとハチワレをかたどったかわいらしいパンが、ピンクを基調とした華やかな背景に並ぶ様子です。
コメントでは「来年のうさぎの誕生日でもやってください！お願いします」「新しいコラボレーションメニューも楽しみですね！ちいかわのキャラクターたちと一緒に特別なひとときを過ごせるのが嬉しいです」などの声が寄せられました。
グッズの在庫状況を公開ちいかわベーカリーについての情報を日々発信している同アカウント。グッズ再入荷のお知らせや在庫状況を共有し、さらによくある質問にも答えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)