ちいかわベーカリー公式Xは4月24日に投稿を更新。ちいかわ＆ハチワレのお誕生日を記念した限定パン・ドリンクが5月1日より登場することを発表しました。（サムネイル画像出典：ちいかわベーカリー公式Xより）

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ちいかわベーカリー公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。ちいかわ＆ハチワレのお誕生日を記念した限定パン・ドリンクの登場を発表しました。

【写真】ちいかわベーカリー誕生日限定パン・ドリンク

5月1日より登場

同アカウントは「お知らせ。ちいかわ＆ハチワレのお誕生日を記念した限定パン・ドリンクが5/1（金）よりちいかわベーカリーに登場」とつづり、告知画像を1枚載せています。誕生日帽子をかぶったちいかわとハチワレをかたどったかわいらしいパンが、ピンクを基調とした華やかな背景に並ぶ様子です。

金額については公式Webサイトによると、「ちいかわパン」（税込660円）、「ハチワレパン」（同）、「ちいかわおたんじょうびドリンク」（税込790円）、「ハチワレおたんじょうびドリンク」（同）とのこと。

コメントでは「来年のうさぎの誕生日でもやってください！お願いします」「新しいコラボレーションメニューも楽しみですね！ちいかわのキャラクターたちと一緒に特別なひとときを過ごせるのが嬉しいです」などの声が寄せられました。

グッズの在庫状況を公開

ちいかわベーカリーについての情報を日々発信している同アカウント。グッズ再入荷のお知らせや在庫状況を共有し、さらによくある質問にも答えています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)