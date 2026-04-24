枕崎市で行われる「こどもの日かつおまつり」は、大型連休の目玉のイベントです。去年も大変賑わいましたが、今年は、中止されることになりました。



中東情勢の緊迫化の余波で燃料の高騰が続き、かつお節の業者は苦境に立たされています。連休中、休業する業者もあります。



「せーの！！よいしょー！！」



日本有数のカツオの水揚げ量を誇る枕崎市恒例の「かつおまつり」。一本釣り競争は、毎年、子どもたちに大人気です。





（子ども）「楽しかった。重かった」祭りを主催する公益財団法人、「南薩地域地場産業振興センター」は、赤字経営が続き先月で解散。イベントを引き継ぐごとができず、今年は、中止となりました。枕崎市は「来年の開催を目指し調整したい」としていますが、来年の開催は不透明です。今後は、実行委員会を立ち上げる形になりそうです。鹿児島が誇る一大産業がいま、苦境に立たされています。中東情勢の緊迫化で、かつお節の原料となる冷凍カツオが高騰。原油価格の高騰で、かつお漁を控える動きが海外で広がっています。さらに、燃料費の高騰で工場の稼働も難しい状況です。指宿山川地区のかつお節業者でつくる山川水産加工業協同組合は、11の業者が大型連休の後の3日間、一斉に休業することになりました。8連休にして工場の稼働率を下げて生産量を減らし、かつお節の価格を調整したい考えです。一方、かつお節の生産量日本一を誇る枕崎市の業者でつくる枕崎水産加工業協同組合は、24日臨時の理事会を開きました。大型連休の前後でかつお節の生産を休む業者もあり、中でも、来月2日は、41の業者が休業するということです。（枕崎水産加工業協同組合・的場信也組合長）「みなさん製造はやりたい。でも、どうしても原料が高くて製造できないという組合員もたくさんいた。頑張って製造する方たちの方が半分いた」先行き不透明な中東情勢。鹿児島の地場産業に大きな影響を与えています。