●フジの花は別名「二季草」(ふたきぐさ)。今が見頃となっています

●あす25日(土)も天気は安定。紫外線に注意を

●あさって26日(日)は午後ほど天気ぐずつく。折り畳み傘活躍



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きのう23日(木)から天気が一転し青空が広がった中、フジの花が見頃…というリポートをいただきました。



こちらは萩市の松陰神社。紫色のフジの花がレースのカーテンのようにきれいに咲いてますね。





ちなみにこのフジの花は「二季草」(ふたきぐさ)という別名があります。古代中国に春の色は青春の青、夏の色は朱夏の朱色という自然界の考え方がありますがフジの花は、春と夏の2つの季節の間で咲く。つまり青と赤を混ぜ合わせた紫の花、ということで、「二季草」という別名が付いたという説があります。今の時期は、心地よさは春ですが、しっかり晴れると紫外線は夏のような強さになります。あす25日(土)もさっそく紫外線に注意が必要です。

あす25日(土)も県内は高気圧に覆われて天気は安定しますが、あさって26日(日)は高気圧が足早に東へ遠ざかり、九州付近に低気圧が接近。天気は下り坂となります。





あす25日(土)は朝からよく晴れて、お出かけ日和となりそうです。

紫外線対策は入念に行っていきましょう。





あさって26日(日)は厚い雲が広がりやすく、午後はところどころでにわか雨の心配があります。パラパラとした弱い雨なので折り畳み傘があると安心です。

なかなか晴れの日が長続きしませんが、日ざしが出るタイミングを逃さずにお出かけや洗濯をしっかり行っていただければと思います。





あす25日(土)の県内は安定した空模様。日ざしタップリで最高気温は23度前後まで上がる予想です。

山口市内や広瀬では25度を超えて半袖が活躍しますが、朝は少々冷え込みが強くなります。

日中との寒暖差が大きくなるため、朝は厚着をするなど調節をしっかり行いましょう。





紫外線情報です。

朝からよく晴れる分、紫外線は非常に強くなりそうです。

外に出る時間が多くなる方ほど、しっかりと対策を行いましょう。





あさって26日(日)は朝から雲が多く、午後は一時雨が降る予想です。

お出かけの際は、折り畳み傘を忘れずにお持ちください。



日中の最高気温は20度くらい。天気が崩れても、南風が吹く影響でこの時期らしい気温となりそうです。





来週前半は日ざしがしっかり届くでしょう。29日(水)から再び天気が崩れるものの、その後も晴れたり曇ったり変わりやすい空模様が続く見通しです。

日ざしが届くと最高気温はところどころで25度を超え、汗ばむ陽気となりそうです。

特に大型連休中はこまめな水分補給を意識しましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）