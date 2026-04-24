【算数クイズ】解けると快感！ 「18×5」を暗算3秒で解く方法は？ 九九の知識を駆使しよう
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
2桁の掛け算ですが、数字の組み合わせに注目すればすぐに解ける問題です。正解へたどり着けるか、まずは1分以内で挑戦してみましょう！
18 × 5 = □
ヒント：「18を半分にして、5を2倍にする」と考えてみると、一気に暗算が楽になりますよ！
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▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」というテクニックを使うと、一瞬で答えを導き出すことができます。
18 × 5 の計算方法：
1. 「18」を2で割って半分にする（ 18 ÷ 2 = 9 ）
2. 「5」を2倍にしてキリの良い「10」にする（ 5 × 2 = 10 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 9 × 10 = 90 ）
4. 答えは 90 となる
この「半分にして2倍にする」方法は、5や50、25などキリの良い数字を作りやすいときに非常に役立ちます。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりもずっと速く、すっきり答えが出せますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
2桁の掛け算ですが、数字の組み合わせに注目すればすぐに解ける問題です。正解へたどり着けるか、まずは1分以内で挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
18 × 5 = □
ヒント：「18を半分にして、5を2倍にする」と考えてみると、一気に暗算が楽になりますよ！
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正解：90正解は「90」でした。
▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」というテクニックを使うと、一瞬で答えを導き出すことができます。
18 × 5 の計算方法：
1. 「18」を2で割って半分にする（ 18 ÷ 2 = 9 ）
2. 「5」を2倍にしてキリの良い「10」にする（ 5 × 2 = 10 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 9 × 10 = 90 ）
4. 答えは 90 となる
この「半分にして2倍にする」方法は、5や50、25などキリの良い数字を作りやすいときに非常に役立ちます。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりもずっと速く、すっきり答えが出せますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)