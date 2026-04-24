「5を掛ける」計算、実は筆算をせずに一瞬で終わらせる裏ワザがあるのをご存知ですか？ 数字の性質を生かせば、九九の知識だけであっという間に答えにたどり着けます。1分以内に正解して、脳をすっきり活性化させましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

2桁の掛け算ですが、数字の組み合わせに注目すればすぐに解ける問題です。正解へたどり着けるか、まずは1分以内で挑戦してみましょう！

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

18 × 5 = □

ヒント：「18を半分にして、5を2倍にする」と考えてみると、一気に暗算が楽になりますよ！

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正解：90

正解は「90」でした。

▼解説
この問題は「倍半分（ばいはんぶん）」というテクニックを使うと、一瞬で答えを導き出すことができます。

18 × 5 の計算方法：
1. 「18」を2で割って半分にする（ 18 ÷ 2 = 9 ）
2. 「5」を2倍にしてキリの良い「10」にする（ 5 × 2 = 10 ）
3. 出てきた数字同士を掛ける（ 9 × 10 = 90 ）
4. 答えは 90 となる

この「半分にして2倍にする」方法は、5や50、25などキリの良い数字を作りやすいときに非常に役立ちます。このように、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりもずっと速く、すっきり答えが出せますね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)