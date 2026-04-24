「身体ひん曲がってるじゃん！」岡田紗佳、驚きの柔軟性に「すごいことなってる…！」「なんの仕事なのか」反響
モデルでプロ雀士の岡田紗佳さんは4月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。ピラティスで鍛えた体幹と柔軟性を生かした、しなやかなポーズの数々に反響が集まっています。
【写真】“身体ひん曲がってる”岡田紗佳
コメントでは「身体ひん曲がってるじゃん！」「本当にいい女だよな」「すげーこと要求されるんすなぁ」「要求に応えすぎな気がします笑」「全体的に凄いすけど１枚目はどうなってるだって感じです」「新手のフィギュアスケートの方かと思ったらプロの雀士でした」「すごいことなってる…！」「この要求がなんの仕事なのか気になるw」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“身体ひん曲がってる”岡田紗佳
「なんの仕事なのか気になるw」岡田さんは「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった 次の日普通に筋肉痛になったw」とつづり、4枚の写真を投稿。ゴールドと黒を基調とした、露出の多い衣装を着用した姿です。床に横たわりながら体を大きくしならせたり、台の上に片足を乗せて体を傾けたりしており、圧巻の体幹と柔軟性に驚かされます。
圧巻スタイルをたびたび披露岡田さんは自身のXで、圧巻のスタイルが際立つショットをたびたび披露しています。どれも美しさと格好良さを兼ね備えており、色っぽいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)