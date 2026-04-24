ユニ・チャームは、大人用排泄ケアブランド「ライフリー」が展開のパンツタイプにおいて、パッケージデザインを明るく前向きな実写の世界観へと刷新し、4月下旬（「ライフリー 下着の感覚超うすパンツ」は5月中旬、「ライフリー 長時間あんしんうす型パンツ」、「ライフリー リハビリパンツ」は6月上旬から順次発売）から順次発売する。

同社の調査によると、「できることは自分で続けたい」という本人の自立意識に加え、介護をする人からも本人に対し「できるだけ前向きに日々を過ごしてほしい」という意識が高まっていることが明らかになっている。

大人用排泄ケアブランド「ライフリー」は、“できるはふやせる、ひとつずつ。”をブランドメッセージとして、排泄ケアを通じて、一人ひとりの「できる」に寄り添い前向きな毎日を応援してきた。



左から：従来パッケージ、新パッケージ

今回、介護や排泄ケアに対するイメージを新たにするため、パッケージに実際の生活シーンを想起しやすい実写表現を採用し、“できるはふやせる、ひとつずつ。”というライフリーのブランドメッセージを視覚的にも体現する、より前向きな世界観を描き出したデザインへと進化させる。

商品の特長は、従来のイラスト中心から、ADL（日常生活動作）に応じて、実際の使用者像を想起しやすい実写表現を採用した。屋外での使用シーンを取り入れ、日常の広がりや前向きな生活イメージを表現している。

太陽光が差し込む明るいトーンのデザインにすることで、パッケージのイメージを刷新した。刷新したデザインは、明るく前向きな印象が評価され、従来のデザインと比較して購入意向が127％、前向きなイメージが133％に向上している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

ライフリー うす型軽快パンツ：4月下旬から順次

ライフリー 下着の感覚超うすパンツ：5月中旬

ライフリー 長時間あんしんうす型パンツ：6月上旬から順次

ライフリー リハビリパンツ：6月上旬から順次

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp/ja/home.html