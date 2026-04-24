敷島製パン（Pasco）は「生なごやんミルク」を、5月1日（4月21日から、一部店舗にて先行発売）から関東・中部・関西・中国・四国・九州地区で発売する。

「生なごやんミルク」は、北海道練乳入りの国産小麦のカステラ生地に、北海道練乳と黄味あんを混ぜ合わせたクリームを包み、蒸しあげた菓子。なめらかな口どけの練乳入り黄味あんクリームは、しっとりとした生地と相性が良く、季節を問わず親しまれる味わいになっている。

カステラ生地には、愛知県で生まれ、愛知県で育った小麦「きぬあかり」の小麦粉を100％使用した。「絹のように美しい明るさを持つうどんができる小麦」という意味を込めて「きぬあかり」と命名されたが、その用途は麺に限らず、洋菓子や和菓子にも展開できる特徴をもった品種になっている。



「生なごやん」

「生なごやん」は、1957年の発売以来、多くの消費者に支持されてきたPascoのロングセラー「なごやん」をベースに、国産小麦のカステラ生地で、黄味あんを混ぜ合わせたなめらかなクリームを包んで蒸しあげたしっとりやわらかな食感のお菓子になっている。2020年に創業100周年を記念して、社員のアイデアで生まれた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月1日（金）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp