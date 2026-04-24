『ポケモン』ついに決着へ！レックウザとジガルデ姿が…第136話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第136話あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】激変したレックウザ＆ジガルデ！公開された『ポケモン』場面カット
第136話「ステラ・フィナーレ」は、スピネルを取り込み、覚醒したラクリウム・コアが猛威を振るう！エクスプローラーズもリコたちに加勢し、熾烈な総力戦となるが、最大火力でコアを破壊するチャンスは、たったの一度きり…！？
その時、ロイとアメジオの想いに応えたレックウザとジガルデが―！？そして、リコの決意とは…。永きにわたるラクアをめぐる戦い、今、決着の時！！
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■5月1日放送の第136話「ステラ・フィナーレ」あらすじ
スピネルを取り込み、覚醒したラクリウム・コアが猛威を振るう！エクスプローラーズもリコたちに加勢し、熾烈な総力戦となるが、最大火力でコアを破壊するチャンスは、たったの一度きり…！？その時、ロイとアメジオの想いに応えたレックウザとジガルデが…！？そして、リコの決意とは―。永きにわたるラクアをめぐる戦い、今、決着の時！！
【画像】激変したレックウザ＆ジガルデ！公開された『ポケモン』場面カット
第136話「ステラ・フィナーレ」は、スピネルを取り込み、覚醒したラクリウム・コアが猛威を振るう！エクスプローラーズもリコたちに加勢し、熾烈な総力戦となるが、最大火力でコアを破壊するチャンスは、たったの一度きり…！？
その時、ロイとアメジオの想いに応えたレックウザとジガルデが―！？そして、リコの決意とは…。永きにわたるラクアをめぐる戦い、今、決着の時！！
■5月1日放送の第136話「ステラ・フィナーレ」あらすじ
スピネルを取り込み、覚醒したラクリウム・コアが猛威を振るう！エクスプローラーズもリコたちに加勢し、熾烈な総力戦となるが、最大火力でコアを破壊するチャンスは、たったの一度きり…！？その時、ロイとアメジオの想いに応えたレックウザとジガルデが…！？そして、リコの決意とは―。永きにわたるラクアをめぐる戦い、今、決着の時！！
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