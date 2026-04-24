【ワシントン＝坂本幸信】パナマ運河庁は２３日、一部の通航権の価格が、米イスラエルによるイラン攻撃の開始前から３倍近くに急騰したと発表した。

中東産エネルギーの依存度が高いアジア諸国が、米国から原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の代替調達を進めている影響で、通航需要が高まっていることが背景にある。

太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河を事前予約なしに通るには、通航料の支払いに加え、オークション（入札）形式で販売される優先権を追加購入する必要がある。３〜４月はこの権利の平均落札価格が３８万５０００ドルに上った。攻撃開始前は１３万５０００〜１４万ドルだった。

ＡＰ通信は２４日、シンガポールに向かう燃料輸送船が４００万ドル（約６億４０００万円）の追加費用を払った例もあると報じた。

米国でエネルギー輸出が盛んなメキシコ湾沿岸地域からアジアに向かうには、アフリカ大陸南端の喜望峰を経由するルートもある。ただパナマ運河経由より日数がかかるため、追加料金を払ってでも早期の燃料確保を進める動きが加速しているようだ。

パナマ運河庁によると、１月の１日平均の通過船舶数は３４隻だったが、足元では４０隻を超える日もあったという。