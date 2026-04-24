「息子の“今”に焦点を当てる」3歳児の今がたくさん詰まった子育てコミック『エモーショナルイヤイヤ期』【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
テレビアニメ・ドラマ化もされた『女子高生の無駄づかい』（KADOKAWA）で知られる漫画家・ビーノさん。彼女が自身の子育てについて描いた育児エッセイ漫画の第2作となるのが『エモーショナルイヤイヤ期 〜人間を3年育ててみた〜』（KADOKAWA）だ。
俗に言う“魔の三歳児”になった息子・ぽよくんとの日々は笑い、感動、困惑……まさに感情のジェットコースター!? “育児あるある”をビーノさん独特の視点でポジティブ＆コミカルに描いた本作は3歳児を育てたことがある人ならみんな共感の嵐を体験できるはず。そんな本作について、そして現在4歳半になった息子・ぽよくんとの日々について、ビーノさんにお話を伺った。
ビーノさん（以下、ビーノ）：衝撃的な出来事が起こった際にはメモに残すまでもなく「これあとで漫画に描こう！」と頭の中で記憶します。それ以外はなるべく息子の“今”に焦点を当てるようにしました。ネタの面白さやインパクトよりも「これにこだわるのはきっとこの月齢だから」「こんなことで癇癪を起こすのは今だけだな」という嘘偽りのない息子の様子を、忘れないうちにすぐ描くようにしていました。
――読者の反応を目にすることもありますか？
ビーノ：息子とのエピソードはXにポストしているものもあるので、リプライはちょこちょこ見ています。何らかの反応をくださる方は現役で子育て中の方が多い印象でした。
――どんな感想が多いですか？
ビーノ：「うちと同じだー」「あったあった！」といった共感の声を多くいただいています。ただ、中には否定的な反応もあって。イヤイヤ期のことを描くと「こんなに大変ならやっぱり自分は子どもを持ちたくない」という意見が少なからずありました。産後、赤ちゃんの匂いを嗅いだりホルモンの変化により夫に攻撃的になるという趣旨のことを描くと「ヒステリックになるのをホルモンのせいにするな」という怒号が飛んだりもしました。漫画という限られた情報量の中で自分の思いの全てを伝えるのは不可能なのでどう捉えられても仕方がないのですが、「いやまあこれは少し端折って描いたので、少し弁解させて！」と思うこともあれば、「そう思うのもわかるな〜」と納得することもあります。
取材・文＝原智香