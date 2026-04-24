有名女優、リクエストの焼き魚手料理公開「焼き目が綺麗すぎる」「心温まる食事」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の秋野暢子が4月23日、自身のInstagramを更新。リクエストの手料理ショットを公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「焼き目が綺麗すぎる」リクエストの鯛の塩麹焼き
秋野は「今日は焼き魚がいいと言うリクエストだったので鯛の塩麹焼きにしました」とつづり、リクエストの魚料理を投稿。皮の面にしっかりと焼き目がついた焼き魚となっている。また「豚バラと春キャベツの炒め物 長芋炒め。鳥とお野菜の炊き込みご飯 てな感じの晩ごはんです」とバラエティ豊かな手料理を披露している。
この投稿には「リクエストに応えて作れるのすごい」「鯛の塩麹焼き作ってみます！」「焼き目が綺麗すぎる」「心温まる食事」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「焼き目が綺麗すぎる」リクエストの鯛の塩麹焼き
◆秋野暢子、手料理ショット披露
秋野は「今日は焼き魚がいいと言うリクエストだったので鯛の塩麹焼きにしました」とつづり、リクエストの魚料理を投稿。皮の面にしっかりと焼き目がついた焼き魚となっている。また「豚バラと春キャベツの炒め物 長芋炒め。鳥とお野菜の炊き込みご飯 てな感じの晩ごはんです」とバラエティ豊かな手料理を披露している。
◆秋野暢子の手料理に反響
この投稿には「リクエストに応えて作れるのすごい」「鯛の塩麹焼き作ってみます！」「焼き目が綺麗すぎる」「心温まる食事」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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