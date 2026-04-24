タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。関西のテレビ番組出演の際に感動したことを明かす一幕があった。

この日のトークコーナーで「去年ぐらいから関西ローカルの番組なんだけど…。これが面白くて月に１回くらい、お招きをいただいて」と話し出した一茂。

「僕は関西好きですし、大阪が好きなんで、すべてが好きなんですよ、ノリがね」と続けると「それはいいんですけど、関西のローカル局の楽屋に入った時にこういうものを渡されるんですよ」と「ＣＡＦＥ ＭＥＮＵ」と書かれた飲食物のメニューの写真を披露した。

ここで進行役の「サバンナ」高橋茂雄が「ああ、カンテレ」と関西テレビであることに気づくと「よく分かるね」と感心した一茂は、ここで「ちさ子ちゃん、普通のメニューと違うの、分かります？」と共演の高嶋ちさ子に問いかけ。

メニューに値段が書いてないことが指摘されると「値段が書いてないってことで好きなもの頼めるんですよ」と一茂。「東京のキー局に、この風習ないじゃん」と続けると「俺、結構、感動していて。楽屋に入って、まず打ち合わせの前にお店の人とＡＤさんが先に来て『一茂さん、これ、どうですか？』って言って。『好きなものが頼めます』って。俺とメイクと（マネジャーの）柿沼の３人いるんだけど、３人とも普通に頼んでいいって」と振り返った。

さらにその際に頼んだカツサンド、ウインナーコーヒー、ミックスジュースの写真を披露すると「こういうの楽しいよね。すぐ来るんだよ、これが」と笑顔で明かしていた。