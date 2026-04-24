行動力こそ成功のカギ！【YouTuber・とうあ】が語る“今に至るまでの軌跡”をネホハホ♡

今をときめく憧れのあの人も経験したであろう挫折や下積み時代。夢を叶えた先輩たちの成功の秘訣を知りたい...！そこで今回は、時代を牽引する人気クリエイター・とうあさんが語る、今に至るまでの「サクセスストーリー」をお届けします。これを読めば、夢を叶えるヒントが見つかるかも♡

アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリーをたっぷり語ってもらいました。

YouTubeを始めて半年足らずで大バズリした、時代を牽引する人気クリエイター。アイデンティティを確立した軌跡をひもときます。

1. 人と違うことを恐れない2. 好きを貫く3. ありのままの自分を大切にする

Check! 「まず始めてみる！」行動力こそ成功のカギ

「子どもの頃を振り返っても、本当にそのまんまというか、今となにも変わらないって結構言われるんですよ。目立ちたがり屋で、おしゃべりで、人前に立つのが好きな活発な子。

3才から倖田來未さんの大ファンで、スカートをはいてカチューシャをつけて、L字に折った綿棒をほっぺにつけてヘッドセットマイクに見立てて、ライブDVDをマネしているホームビデオがあるくらい。

当時の私が今の私を見ても、『でしょうね』って納得すると思う（笑）。小学校低学年のときに、『人と違うのはいいことなんだよ』とママに教えてもらって、その言葉を胸に生きてきました。

高校2年生の終わりに、流行り始めたYouTubeをやってみたのが、今につながるきっかけ。

型にはめられるのがとにかく嫌いで、テーマなどは考えずに自由に投稿していたら、動画内の冒頭でなにげなく言った『おはようでやんす』が大バズリ！本当に驚きました。

実は昔から芸能界に興味があったので、YouTubeを始める前からオーディションを受けて、今の事務所に所属はしていたんです。でも、まったく仕事がない。

まわりは進路を決めていくなか、取り残された気分になっていたんですが、小さい頃からよくも悪くも人と違っていたし、そんな自分が好きだったから、自分を信じて貫いた。その結果バズって、これならいけると確信して上京を決めました。

チャンネルの規模が大きくなるにつれて、より多くの人の目に触れることへの覚悟や、お仕事に応えるための努力、発言の影響力なども考えるようになりました。

心ない声が届くようになったのも事実。でも、あえて自分から見に行くこともあって、それをバネにしていくタイプ。もともと、メンタルは強いほうだったんですけど、より鍛えられました。

もちろん落ち込むこともあります。『もっとがんばろう』と前向きに捉えるようにしていますが、気持ちの切り替え方として、友人と会ったり、半身浴をして消化しています。わりと発散方法を見つけるのは得意かもしれない。

正直、バズってから22才くらいまで、“みんなのイメージしてるとうあ”を崩すのが怖かった。でも、それでも素をさらけ出すほうを選びました。自分らしくいることを大切にしたいから。

いいときも、イヤなことがあった日も全部私。変わることをあまりよしとしない世の中だけど、人間は日々変化するもの。

23才の私はこの選択をして、この生き方をしている。それが5年後には変わっているだろうし、10年後にはもっと変化があると思う。

今の自分を記録する意味でも、自分らしく、ありのままを発信することをこれからも大切にしていきたいです」

トップス 59,400円／alexanderwang パンツ 17,380円／MELLOW、ネックレス 6,050円／NFF、小指リング 11,880円、リング（左手人さし指）14,960円／ともにMUSEE.ART（以上HANA SHOWROOM）パンプス 28,600円／YELLO ジルコニアリング（7個セット）105,600円／以上e.m.（e.m. 青山店）ベルト／スタイリスト私物

PROFILE

とうあ

とうあ●2002年11月26日生まれ、岐阜県出身。YouTuber、モデル、アーティスト、ブランドディレクターなどマルチに活動。

枠にとらわれずにありのままを表現し、Z世代を中心に絶大な支持を集める。

撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／日奈子 ヘア＆メイク／門脇マリン 取材・文／鈴木恵 構成／小田和希子、柿沼奈々子、草野咲来