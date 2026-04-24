◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第３日▽立正大４Ｘ―３青学大＝延長１１回タイブレーク（２４日・神宮）

史上初の７連覇を目指す青学大は、１０季ぶりに１部に昇格した立正大を相手に勝ち点を落とした。リーグ戦は第３週を終え、国学院大が勝ち点３で首位に立った。

今秋ドラフト１位候補に挙がるエース・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）を先発に立て、６回終了時まで３―１とリード。しかし、鈴木は７回裏に１点を失い、８回の先頭打者に二塁打を打たれたところで、山田玲投手（１年＝浜田）にマウンドを譲った。ルーキーながら安藤寧則監督の信頼が厚い山田だが、２死一、三塁から立正大の８番・椎木卿五捕手（２年＝横浜）にタイムリーを浴びて同点に。延長タイブレークの１１回裏無死満塁で４番手として登板した高木大希投手（２年＝履正社）が２番・藤崎凌太郎遊撃手（３年＝習志野）に右前打を許し、サヨナラ負けとなった。

試合後、安藤監督は「こういう試合で勝ち切れるかどうか。まだまだ成長段階ということ。『やろう』ということが出来なかった」と振り返った。１部に上がって来たばかりの立正大に対して勝ち点を挙げることが出来ず２位に後退。指揮官は「立正大は、しっかり野球をやるいいチーム。ウチがまねしなければいけないこともたくさんあると思う」と話した。