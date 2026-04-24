25日（土）は晴れるところが多いものの、26日（日）は西日本を中心に雨が降りそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■全国の週間予報

25日（土）は九州南部や南西諸島では雨の降るところがありますが、広い範囲で晴れるでしょう。北海道では絶好のお花見日和となりそうです。

26日（日）は四国の南で発生する見込みの低気圧の影響で西日本の太平洋側を中心に雨が降り、夜には東日本にも雨の範囲が広がりそうです。低気圧は本州の南岸を進み、27日（月）は関東や東北南部でも雨が降るでしょう。

28日（火）〜29日（水・昭和の日）にかけては、低気圧が北海道付近に進み、北日本で雨が降るでしょう。山林火災の続いている岩手・大槌町でも一時的には雨が降りそうです。

30日（木）は低気圧が本州付近を進み、西日本〜東日本を中心に雨が降る見込みです。

■25日（土）は朝冷え込む 遅霜に注意

25日（土）の朝は上空の寒気や放射冷却が強まる影響で北日本や東日本の内陸を中心に冷え込みが強まるでしょう。旭川では最低気温が-3℃と今月一番の冷え込みとなる見込みです。北日本〜東日本の内陸を中心に霜注意報が発表されています。農作物の管理に注意が必要です。

【25日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

旭川 -3℃（-2 3月下旬）

札幌 2℃（-1 4月上旬）

青森 1℃（-2 3月下旬）

仙台 7℃（-2 4月中旬）

新潟 6℃（-5 4月上旬）

東京 12℃（±0 平年並み）

名古屋 14℃（＋1 5月上旬）

大阪 14℃（±0 5月上旬）

広島 11℃（-3 4月中旬）

高知 12℃（-4 平年並み）

福岡 14℃（-1 5月上旬）

那覇 21℃（-1 5月上旬）

日中は西日本〜東日本では20℃〜24℃くらいのところが多く、過ごしやすくなるでしょう。九州や中国地方では夏日になるところもありそうです。一方、仙台は14℃で海風がひんやりと感じられそうです。

■26日（日）は西日本で激しい雨のおそれ

【25日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感旭川 14℃（＋4 4月下旬）札幌 15℃（＋6 平年並み）青森 14℃（-1 4月中旬）仙台 14℃（-4 4月上旬）新潟 16℃（±0 4月中旬）東京 20℃（±0 4月中旬）名古屋 23℃（＋2 5月上旬）大阪 24℃（＋3 5月上旬）広島 25℃（＋4 5月下旬）夏日になれば9日ぶり高知 22℃（＋3 平年並み）福岡 25℃（＋5 5月下旬）夏日になれば今年初那覇 24℃（±0 4月中旬）

26日（日）は四国の南で発生する見込みの低気圧が発達しながら東へと進む見込みです。西日本を中心に雨が降る予想で、太平洋側では雷を伴って激しく降るおそれがあります。ただ、雨雲がどれだけ広がるかについては予想に幅があるため、最新の予報を確認してください。東日本、北日本は日中晴れますが、東日本は夜、雨の降り出すところもありそうです。

■29日（水・昭和の日）は北海道で雪の可能性も？

29日（水）に低気圧が北海道付近を通過した後、北日本は一時的に冬型の気圧配置となり、寒気が流れ込みそうです。内陸では雪の降る可能性があります。ゴールデンウイークで北海道にお出かけ予定の方もいると思いますが、車の運転などご注意ください。