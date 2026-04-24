＜私たちの働き方改革＞一馬力は不安だから「正社員になりたい！」でも…課題は山積み【第1話まんが】
私はツグミ。夫のナオトと、2歳の娘アヤとの3人暮らしをしています。契約社員のワーキングママとして奮闘する日々ですが、誇張ではなく毎日が嵐のような日々！ 退社とともに駅まで走り、その勢いで自転車に乗って保育園にお迎えに行くという、まさにトライアスロンのような行動を強いられています。しかし私は仕事を辞めるわけにはいきません。以前ナオトが過労で休職になってしまったことがあるので、やはり一馬力は怖いと思っているのです。
都心のオフィスビル。16時半を回ると、私は周囲の目を気にしながらも、素早くデスクを片付け始めます。時短勤務の契約社員である私にとって、この時間は単なる退社ではなく、1日で最も過酷な第二部の始まりなのです。
娘を寝かしつけ、私はキッチンで片付けをしていました。そこへナオトが疲れきった姿で帰宅しました。実は、ナオトは去年の春、過労のため2か月間の休職を余儀なくされました。ナオトの体調が不安定になるたび、私の心にはある気持ちが。
時短勤務の契約社員として、毎日のタイムアタックに追われている私。
正社員登用を目指して資格の勉強をしたいのですが、育児と家事で精根尽き果てる日々です。
優秀な先輩ですら「小1の壁」に苦しむ姿を見て、将来への不安は募るばかり……。
ナオトが休職した経験から、私が家計を支えなければという気持ちはあるのですが、現実は過酷です。
現状にしがみつくのが精一杯で、開けない参考書を前に焦燥感だけが膨らんでいます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
都心のオフィスビル。16時半を回ると、私は周囲の目を気にしながらも、素早くデスクを片付け始めます。時短勤務の契約社員である私にとって、この時間は単なる退社ではなく、1日で最も過酷な第二部の始まりなのです。
娘を寝かしつけ、私はキッチンで片付けをしていました。そこへナオトが疲れきった姿で帰宅しました。実は、ナオトは去年の春、過労のため2か月間の休職を余儀なくされました。ナオトの体調が不安定になるたび、私の心にはある気持ちが。
時短勤務の契約社員として、毎日のタイムアタックに追われている私。
正社員登用を目指して資格の勉強をしたいのですが、育児と家事で精根尽き果てる日々です。
優秀な先輩ですら「小1の壁」に苦しむ姿を見て、将来への不安は募るばかり……。
ナオトが休職した経験から、私が家計を支えなければという気持ちはあるのですが、現実は過酷です。
現状にしがみつくのが精一杯で、開けない参考書を前に焦燥感だけが膨らんでいます。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙