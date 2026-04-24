広島で被爆死したアメリカ兵の調査に尽力し、3月亡くなった森重昭さんをしのぶ「お別れの会」が広島市内で開かれました。



24日開かれた被爆者・森重昭さんの「お別れの会」。広島市の松井市長や被爆者などが参列しました。平和のために尽力してきた森さんに思いを寄せ、遺族が折った鶴や花を手向けました。



■広島市 松井 一実 市長

「人類として乗り越えないといけない心のありよう、森さんは生涯を通じて多くの方に示された」





■被爆者 箕牧 智之 さん「大きなできごと。森さんが亡くなられたというのは悲しい。88歳までよく頑張られたと思う」■森 重昭 さん「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたい」自らも被爆者でありながら、広島で被爆して亡くなったアメリカ兵捕虜の調査を長年続けてきました。そして、12人の捕虜の身元を特定。遺族も知らなかった真実を伝えてきました。2016年には、当時のアメリカ・オバマ大統領が、現職の大統領として初めて広島を訪問。森さんとも対面し、その功績をたたえました。そして、2018年。森さんは、国連本部で、世界に向けて訴えます。■森 重昭 さん「敵国の人を調べたのではありません。人間を調べたんです」ともに原爆の悲惨さを発信し続けてきた被爆者は。■被爆者 小倉 桂子 さん「アメリカ兵の人に、『君が僕のことを探してくれたんだね』と天国でお互いに話し合われると思います」■妻・森 佳代子 さん「自分がこれって決めたら、一直線に突っ走るタイプでしたから、重昭でないとできなかったことだなと」亡くなる前まで取り組んでいたのが、長崎で被爆して亡くなったオランダ兵の調査です。遺族が分からない兵士は、あと2人でした。■森 重昭 さん「遺族としたら何としてでも知りたいんじゃないかと、光を当ててあげたい」森活動をそばで支え続けてきた妻の佳代子さんは。■妻・森 佳代子 さん「その2名が分かるまでは、まだ死なれないよね」と言っていた。私は宿題残したなって。たくさんの方に知っていただいて、ご協力いただきましたら、2名のオランダ兵が見つかることを願っています」3月、88歳で亡くなった森重昭さん。半世紀にわたって調査に尽力し、最後まで平和のために捧げた生涯でした。【2026年4月24日 放送】