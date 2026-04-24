アイオケ、豊洲PITでの4年ぶりワンマンで動員1000人超えのリベンジ達成
12人組のアイドルオーケストラユニット・アイオケが22日、東京・豊洲PITでワンマンライブ『マジで!?アイオケ♪3 determination -卒業かリベンジか-』を開催した。アイオケにとって豊洲PITでのワンマンライブは4年ぶり2度目。前回届かなかった観客動員1000人を目標に掲げたリベンジのステージで、観客動員1061名を記録し、目標達成を果たした。
【ライブ写真多数】アイオケ『マジで!?アイオケ♪3 determination -卒業かリベンジか-』の模様
定刻どおりに開演すると、10名編成のミニオーケストラが登場し、クラシック曲「G線上のアリア」の演奏でライブが幕を開けた。曲の途中で、アイオケの楽器メンバー、ヴォーカルメンバー、パフォーマンスメンバーがそれぞれ客席からステージへ。演奏に加わりながら、アイオケならではの歌、演奏、ダンスが融合した世界観を作り上げていった。
そのまま1曲目「アイオケ♪」へ突入し、力強い旋律で会場を煽ると、「最大級 my ラプソディー」「Yami gimme Love」「ラブリンチ」とキャッチーなナンバーを続けて披露。会場のボルテージを一気に引き上げた。さらに、各メンバーが作詞したセンター曲を、豊洲ワンマンライブのスペシャルバージョンとしてメドレー形式で届け、楽曲ごとに異なる個性を見せた。
ライブ中盤では、目標としていた観客動員1000人の達成が発表された。会場からは大きな拍手が起こり、リベンジ達成を果たしたメンバーも歓喜に包まれた。人気曲「アイドルイノベーション」、デビュー曲「Catch The Dream」では、会場の盛り上がりも最高潮に。大きな声援が響く中、最後の曲を前に、リーダーの三田萌日香が代表して思いを伝えた。
三田は「みなさんのおかげで、オリコン1位取ることができました！そして、豊洲PITでこんなに素晴らしい景色をみせてくださって、ありがとうございます！」と感謝を伝えたうえで、「でも、ここが始まりでありたい！もう、豊洲PITをこえて、駅のほうまで人がいっぱいみたいな（笑）そういうところを目指しています！未来に向かって、歩んでいきたいと思います」と語った。そして、3rdアルバム『私たち、本気です!!』のリード曲「ONE MIRAI」を全力で歌い上げ、本編を締めくくった。
止まないアイオケコールを受けてメンバーが再び登場すると、5月2日に開催される『SHIZUOKA MUSIC GENIC 2026』への出演、5月から7月にかけて実施する3ヶ月連続ワンマンライブ、豊洲PITワンマンライブのBlu-ray発売といった最新情報を発表。さらに、新曲「Love orchestra」を初披露した。
アンコールラストは、メンバーの自己紹介ソング「今日からキミも楽団員!!」。アイオケサポーターの呼称“楽団員”を冠した楽曲で、ファンへの感謝を伝え、リベンジワンマンライブの幕を閉じた。今回のワンマンライブの模様を収めたBlu-rayも7月下旬に発売される予定。
【ライブ写真多数】アイオケ『マジで!?アイオケ♪3 determination -卒業かリベンジか-』の模様
定刻どおりに開演すると、10名編成のミニオーケストラが登場し、クラシック曲「G線上のアリア」の演奏でライブが幕を開けた。曲の途中で、アイオケの楽器メンバー、ヴォーカルメンバー、パフォーマンスメンバーがそれぞれ客席からステージへ。演奏に加わりながら、アイオケならではの歌、演奏、ダンスが融合した世界観を作り上げていった。
ライブ中盤では、目標としていた観客動員1000人の達成が発表された。会場からは大きな拍手が起こり、リベンジ達成を果たしたメンバーも歓喜に包まれた。人気曲「アイドルイノベーション」、デビュー曲「Catch The Dream」では、会場の盛り上がりも最高潮に。大きな声援が響く中、最後の曲を前に、リーダーの三田萌日香が代表して思いを伝えた。
三田は「みなさんのおかげで、オリコン1位取ることができました！そして、豊洲PITでこんなに素晴らしい景色をみせてくださって、ありがとうございます！」と感謝を伝えたうえで、「でも、ここが始まりでありたい！もう、豊洲PITをこえて、駅のほうまで人がいっぱいみたいな（笑）そういうところを目指しています！未来に向かって、歩んでいきたいと思います」と語った。そして、3rdアルバム『私たち、本気です!!』のリード曲「ONE MIRAI」を全力で歌い上げ、本編を締めくくった。
止まないアイオケコールを受けてメンバーが再び登場すると、5月2日に開催される『SHIZUOKA MUSIC GENIC 2026』への出演、5月から7月にかけて実施する3ヶ月連続ワンマンライブ、豊洲PITワンマンライブのBlu-ray発売といった最新情報を発表。さらに、新曲「Love orchestra」を初披露した。
アンコールラストは、メンバーの自己紹介ソング「今日からキミも楽団員!!」。アイオケサポーターの呼称“楽団員”を冠した楽曲で、ファンへの感謝を伝え、リベンジワンマンライブの幕を閉じた。今回のワンマンライブの模様を収めたBlu-rayも7月下旬に発売される予定。