岩手県大槌町の山林火災は、発生から3日目となった24日も延焼の範囲が広がっています。

「すごい勢いで燃えています」

日が沈み始めたころ、山肌に浮かんだ炎の筋。山林火災発生から3日目。

「消防が現場を確認しています。奥には火柱が見えます」

町では懸命な消火活動が続いていますが、鎮火のメドは立っていません。

22日、大槌町の2か所で相次いで発生した山林火災。町によりますと、焼けた範囲は23日の夕方時点で、あわせて431ヘクタールでしたが、24日朝の時点では、およそ1176ヘクタールと23日の倍以上に拡大。

平成以降では去年2月の大船渡の山林火災に次ぐ、国内2番目の規模となりました。

近隣住民

「一晩でこっちまで（火が）移動してきた感じ」

近隣住民

「火事だったり津波だったり、どこ行っても大変だから、寝られはするけどめっちゃこわい」

およそ3200人に避難指示が出されている大槌町。週末も晴れて乾燥した状態が続く見込みです。

「住宅の方にも火が迫っている」

迎える、山林火災から3度目の夜。消防は、このあとも夜を徹して警戒にあたるということです。