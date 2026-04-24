『声優と夜あそび』記者会見に阿部祐二でファン驚き 木曜MCは浪川大輔＆下野紘
ABEMA（アベマ）は23日、声優バラエティー番組『声優と夜あそび 木曜日』を放送した。『声優と夜あそび』2026シーズン木曜日のMCが解禁され、レポーターとして阿部祐二が登場した。
【写真】大事件が発生の記者会見！阿部祐二に驚く浪川大輔＆下野紘
■木曜日MCは浪川大輔＆下野紘！阿部祐二『夜あそび』電撃登場で異例の記者会見
2026シーズンでは、各曜日の初回放送にてMCを発表。この日、新木曜日MCとして登場したのは浪川大輔と下野紘。番組はなんと“緊急記者会見”形式でスタートし、会場にはレポーターとして阿部祐二が登場。「すごいすごい」「豪華」とコメント欄も騒然となる中、レッドカーペットから派手なジャケットに身を包んだ浪川と下野が姿を現し、華々しい幕開けとなった。
阿部から「木曜日MCに戻ってきた感想」を問われた浪川は、「木曜が呼んだ、木曜から『どうだろう？』と聞こえたので…」と独特のコメント。一方で下野は「ずっと浪川さんの名前を出していたので、呼んだのは僕ですね！やっとです」と明かし、念願のタッグであることを語る。さらに「浪川さんの相方はポンコツになると聞いていますが」との問いに、浪川が「これ以上ポンコツにならないと思います！」と返すと、コメント欄は「最強ポンコツコンビ結成」「浪川さんもだいぶポンコツだからな」と大盛り上がり。
また、お互いの呼び方については、浪川が「下野君」と呼ぶ一方、下野は「“すけさん”で」と提案。さらに浪川が「キャサリンと呼ぶ」と宣言すると、下野が「キャッシーにしてほしい」と応じるなど、冒頭からボケとツッコミが止まらない展開に。「こんなにボケてる下野さん初めて見た！」とコメント欄も盛り上がった。昼ごはんの話題などフランクな質問が続く中、記者会見は大盛況で終了。「阿部さんおもろいw」「3人目のMCでいいよ」といった声も上がり、異例のスタートに期待が高まった。
■“誕生日企画”で大絶叫！カエル登場に下野紘も覚悟の実食！？
番組内コーナー「今夜ナニしてあそぶ？」では、「うれしい！たのしい！選択型誕プレチャレンジ！」を実施。4月に誕生日を迎えた2人に向け、“自分で選んだプレゼントがもらえる”企画が展開された。
誕生日の思い出について、下野が「生配信をした」と振り返ると、浪川は「来年は行くよ！」と即答し、「音声さんやってるかもしれない」と笑いを誘う場面も。さらに、浪川の誕生日を祝うサプライズ映像も公開。50歳にちなんで用意された“50個のプレゼント”には、ゴムパッチンやヘリウムガスなどバラエティ豊かな内容が並び、浪川も思わず困惑。「家にあっても使いどころがない」と話すと、下野が「木曜で使おう」と提案し、スタジオは和やかな空気に包まれた。
続いて挑戦したのは「ドキドキ3択ボックス」。大・中・小のボックスから選んだプレゼントを獲得できるこの企画で、下野は「せっかくだから」と“大”を選択。中から登場したのはまさかの“から揚げ”。 “中”のボックスの中身はカエルの揚げ物、“小”には揚げる前の状態が入っていることが明かされ、スタジオは騒然。「大で良かった！」と安堵する下野は、「形状がやだ〜」と苦い表情を見せながらもカエルの揚げ物を実食。「うまい」と決め顔でコメントし、笑いを誘った。
■浪川大輔が初回から「漏れそう」発言！？体当たり企画にスタジオ爆笑
続く「ブルブルボール渡し」では、浪川が振動マシン、下野が足つぼマットに挑戦しながら協力してボールを運ぶことに。強烈な振動に「すっごい…漏れそう」と浪川が思わず本音を漏らし、コメント欄も大爆笑。それでも一発で成功を収めると、見事なコンビネーションを発揮。成功した2人にはプレゼントが贈られ、浪川は「俺たちいい年やぞ…」とぽつり。
初回から終始ハイテンションで展開された木曜放送。息の合った“最強ポンコツコンビ”がどんな夜あそびを見せていくのか、今後の放送にも注目が集まる。
【写真】大事件が発生の記者会見！阿部祐二に驚く浪川大輔＆下野紘
■木曜日MCは浪川大輔＆下野紘！阿部祐二『夜あそび』電撃登場で異例の記者会見
2026シーズンでは、各曜日の初回放送にてMCを発表。この日、新木曜日MCとして登場したのは浪川大輔と下野紘。番組はなんと“緊急記者会見”形式でスタートし、会場にはレポーターとして阿部祐二が登場。「すごいすごい」「豪華」とコメント欄も騒然となる中、レッドカーペットから派手なジャケットに身を包んだ浪川と下野が姿を現し、華々しい幕開けとなった。
また、お互いの呼び方については、浪川が「下野君」と呼ぶ一方、下野は「“すけさん”で」と提案。さらに浪川が「キャサリンと呼ぶ」と宣言すると、下野が「キャッシーにしてほしい」と応じるなど、冒頭からボケとツッコミが止まらない展開に。「こんなにボケてる下野さん初めて見た！」とコメント欄も盛り上がった。昼ごはんの話題などフランクな質問が続く中、記者会見は大盛況で終了。「阿部さんおもろいw」「3人目のMCでいいよ」といった声も上がり、異例のスタートに期待が高まった。
■“誕生日企画”で大絶叫！カエル登場に下野紘も覚悟の実食！？
番組内コーナー「今夜ナニしてあそぶ？」では、「うれしい！たのしい！選択型誕プレチャレンジ！」を実施。4月に誕生日を迎えた2人に向け、“自分で選んだプレゼントがもらえる”企画が展開された。
誕生日の思い出について、下野が「生配信をした」と振り返ると、浪川は「来年は行くよ！」と即答し、「音声さんやってるかもしれない」と笑いを誘う場面も。さらに、浪川の誕生日を祝うサプライズ映像も公開。50歳にちなんで用意された“50個のプレゼント”には、ゴムパッチンやヘリウムガスなどバラエティ豊かな内容が並び、浪川も思わず困惑。「家にあっても使いどころがない」と話すと、下野が「木曜で使おう」と提案し、スタジオは和やかな空気に包まれた。
続いて挑戦したのは「ドキドキ3択ボックス」。大・中・小のボックスから選んだプレゼントを獲得できるこの企画で、下野は「せっかくだから」と“大”を選択。中から登場したのはまさかの“から揚げ”。 “中”のボックスの中身はカエルの揚げ物、“小”には揚げる前の状態が入っていることが明かされ、スタジオは騒然。「大で良かった！」と安堵する下野は、「形状がやだ〜」と苦い表情を見せながらもカエルの揚げ物を実食。「うまい」と決め顔でコメントし、笑いを誘った。
■浪川大輔が初回から「漏れそう」発言！？体当たり企画にスタジオ爆笑
続く「ブルブルボール渡し」では、浪川が振動マシン、下野が足つぼマットに挑戦しながら協力してボールを運ぶことに。強烈な振動に「すっごい…漏れそう」と浪川が思わず本音を漏らし、コメント欄も大爆笑。それでも一発で成功を収めると、見事なコンビネーションを発揮。成功した2人にはプレゼントが贈られ、浪川は「俺たちいい年やぞ…」とぽつり。
初回から終始ハイテンションで展開された木曜放送。息の合った“最強ポンコツコンビ”がどんな夜あそびを見せていくのか、今後の放送にも注目が集まる。