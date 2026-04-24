ONE OK ROCK、66万人動員ワールドツアーのファイナルとなる凱旋公演決定 愛知、福岡、宮城、千葉で8公演

ONE OK ROCK、66万人動員ワールドツアーのファイナルとなる凱旋公演決定 愛知、福岡、宮城、千葉で8公演