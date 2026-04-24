ONE OK ROCK、66万人動員ワールドツアーのファイナルとなる凱旋公演決定 愛知、福岡、宮城、千葉で8公演
ONE OK ROCKが、昨年より開催しているワールドツアーのファイナルとなる凱旋ツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』を開催することが決定した。
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同ツアーは、昨年2月にリリースしたアルバム『DETOX』を引っさげて行われているワールドツアーのファイナル公演。ONE OK ROCKはこれまで、南米、北米、日本、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアを巡り、49都市54公演のヘッドライナーツアーで66万人を動員してきた。
今回発表された凱旋ツアーは、愛知、福岡、宮城、千葉の計4ヶ所8公演を開催。アリーナとスタジアムを織り交ぜたツアーとなり、愛知・IGアリーナ、福岡・マリンメッセ福岡A館、宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ、千葉・ZOZOマリンスタジアムを巡る。
また、4月17日より順次全世界公開となった映画『ONE OK ROCK 2025 DETOX JAPAN TOUR AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』も上映中。映画公開を記念し、『JAPAN TOUR』から6曲を収録したライブ音源が4月30日に配信リリースされることも決定している。
■『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』
8月11日（火）、12日（水） 愛知・IGアリーナ
8月18日（火）、19日（水） 福岡・マリンメッセ福岡A館
8月25日（火）、26日（水） 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
9月5日（土）、6日（日） 千葉・ZOZOマリンスタジアム
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同ツアーは、昨年2月にリリースしたアルバム『DETOX』を引っさげて行われているワールドツアーのファイナル公演。ONE OK ROCKはこれまで、南米、北米、日本、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアを巡り、49都市54公演のヘッドライナーツアーで66万人を動員してきた。
また、4月17日より順次全世界公開となった映画『ONE OK ROCK 2025 DETOX JAPAN TOUR AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』も上映中。映画公開を記念し、『JAPAN TOUR』から6曲を収録したライブ音源が4月30日に配信リリースされることも決定している。
■『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR FINAL 2026』
8月11日（火）、12日（水） 愛知・IGアリーナ
8月18日（火）、19日（水） 福岡・マリンメッセ福岡A館
8月25日（火）、26日（水） 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
9月5日（土）、6日（日） 千葉・ZOZOマリンスタジアム