「SUPER EIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPER EIGHT 横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、近況を語った。

お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともに、パーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。

番組名通り、のりから近況について聞かれた。「最近どうですか？走り終わって…」。横山が昨年、挑戦した「24時間テレビ」のチャリティーランナーについて振られると、「だいぶ前や、そんなの。いつの話よ？」とツッコミを入れた。

のりから「でもうわさに聞いたら、今でもジムは通ってるんでしょう？」と質問が。横山は「元々ジムには行っていたから。24時間マラソンをやる前から、ジムは体型維持のためにやっていたから。それは引き続きやっている感じですね」と説明した。

さらにのりから、「さては2年連続、狙ってますね？」といじり気味に問われた。横山は「おもろいやろな〜」と乗っかりながらも、「さすがにね、走るべき人が走ったらいいと思います」と否定した。

あらためての近況については、「これといった趣味がないから。今それで言ったら、ソロプロジェクトをしているから、ギターの練習をしていますけど」と明かしていた。