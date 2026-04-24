伊藤忠商事が出資するアニメ製作会社「スカパー・ピクチャーズ」は２４日、ＳＮＳ発の人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」や「んぽちゃむ」が登場する３Ｄアニメを製作すると発表した。

伊藤忠はアニメやキャラクターといった知的財産（ＩＰ）ビジネスに注力しており、アニメ化を通じて国内外でキャラクターの認知度向上を図る。

タイトルは「可哀想に！劇場」で、日本テレビ系の情報番組「ＺＩＰ！」で今秋以降に放送する。スカパー社が製作委員会の幹事会社として企画し、脚本はイラストレーター「可哀想に！」氏の書き下ろしとなる。ＳＮＳや動画配信サービスを通じた海外発信も行う予定だ。

おぱんちゅうさぎは、うるんだ瞳と白いパンツが特徴のキャラクター。様々なことに挑戦するも、うまくいかずに報われない姿が「不憫（ふびん）かわいい」として若い女性を中心に人気を集め、Ｘ（旧ツイッター）のアカウントのフォロワー数は８４万人を超える。んぽちゃむは語尾に「ちゃむ」をつけて話すヨーグルトの妖精で、ともに可哀想に！氏が手がけている。

伊藤忠は両キャラクターについて、日本と韓国を除くアジアや北米でグッズなどの商品化の権利を取得している。香港や台湾でグッズ販売やイベント開催に乗り出しており、他の国・地域にも広げていく考えだ。

伊藤忠は２０２９年までに自社で手がけるアニメやキャラクターの流通総額を１５００億円に拡大する目標を掲げ、昨年１０月にアニメ製作やグッズ販売などのＩＰ事業を集約した新会社「アイライツポート」を設立した。今年１月には、新会社を通じてスカパー社への出資比率を１７％から４９％に引き上げた。