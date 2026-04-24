北川景子、雰囲気ガラリのボブヘアスタイルでイベント登場 会場中の視線集める
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の北川景子が4月23日、都内で行われた映画「未来」（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに女優の黒島結菜、メガホンをとった瀬々敬久監督、原作者の湊かなえ氏とともに出席。ボブヘアスタイルを披露し、会場中の視線を集めた。
【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つボブヘア姿
ノースリーブのシックな装いで登場した北川。これまで肩にかかる長さのヘアスタイルが印象的だったが、この日は顎のラインで切りそろえたボブヘアにイメージチェンジ。雰囲気をガラリと変えた姿で会場中の視線を集めた。一方の黒島は、斜めにラインを入れた前髪、そして白のベストと黒のロングスカートを合わせたコーディネートで登場し、爽やかな印象を与えていた。
原作は、“彼女の集大成”と評された湊氏の同名小説。複雑な家庭環境で育ちながらも、教師になる夢を叶えた真唯子を黒島、彼女の教え子で、「20年後のわたし」から手紙を受け取る章子を山崎が演じる。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つボブヘア姿
◆北川景子、ボブヘアにイメチェン
ノースリーブのシックな装いで登場した北川。これまで肩にかかる長さのヘアスタイルが印象的だったが、この日は顎のラインで切りそろえたボブヘアにイメージチェンジ。雰囲気をガラリと変えた姿で会場中の視線を集めた。一方の黒島は、斜めにラインを入れた前髪、そして白のベストと黒のロングスカートを合わせたコーディネートで登場し、爽やかな印象を与えていた。
◆黒島結菜主演 映画「未来」
原作は、“彼女の集大成”と評された湊氏の同名小説。複雑な家庭環境で育ちながらも、教師になる夢を叶えた真唯子を黒島、彼女の教え子で、「20年後のわたし」から手紙を受け取る章子を山崎が演じる。（modelpress編集部）
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