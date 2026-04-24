三上悠亜、ノースリーブミニワンピ姿でスラリ美脚「大人可愛い」「お人形さん並のスタイル」
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの三上悠亜が4月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「夏仕様」コーデでほっそり美脚
三上は「今季流行りのドットワンピ Aラインシルエットで作りました」「＃ゆあしふく」とつづり、自身がプロデュースするブランドのワンピース姿を投稿。ベージュに黒いドット柄のノースリーブのミニワンピースからスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿には「アップヘアで夏仕様も可愛すぎる」「脚綺麗すぎ！」「大人可愛い」「お人形さん並のスタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆三上悠亜、ミニワンピからスラリ美脚
三上は「今季流行りのドットワンピ Aラインシルエットで作りました」「＃ゆあしふく」とつづり、自身がプロデュースするブランドのワンピース姿を投稿。ベージュに黒いドット柄のノースリーブのミニワンピースからスラリとした美しい脚が際立っている。
◆三上悠亜の投稿が話題
この投稿には「アップヘアで夏仕様も可愛すぎる」「脚綺麗すぎ！」「大人可愛い」「お人形さん並のスタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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