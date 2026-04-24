イモトアヤコ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いタレントのイモトアヤコが4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。

【写真】「イッテQ」40歳タレント「理想的な和食」一汁二菜の夕食

◆イモトアヤコ、夕食公開


イモトは「晩ごはん」とコメントし、お盆に乗った1人分の夕食を公開。白ネギと鶏肉の焼き鳥、サラダ、炊き込みご飯、味噌汁の一汁二菜の献立となっている。

◆イモトアヤコの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「理想的な和食」「美味しそう」「栄養バランス抜群」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。

イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）

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