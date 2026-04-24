「かつみ・さゆり」さゆり、ミニワンピ×ピンヒールで圧巻美脚「体の半分以上が脚」「人形かと思った」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題になっている。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「体の半分以上が脚」ミニワンピ×ピンヒールで圧巻美脚
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、ピンクのミニワンピース姿を投稿。階段の下から撮影されたショットで、高いピンヒールに伸びるほっそりとした脚が際立っている。
また「前髪切り過ぎちゃったの巻〜朝急いでハサミで思いっきりよくズバ〜んしちゃったです〜」「でも頭頂部の8センチ円形脱毛は色々頑張ったお陰でペンペンたってます〜 春の芽吹きって呼んでます〜可愛い 大事に育てます」とヘアスタイルについても記し、かつみとの2ショットも披露している。
この投稿にファンからは「こんな綺麗な脚見たことない」「体の半分以上が脚」「人形かと思った」「2ショットがほのぼのしてて可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】夫婦芸人の56歳妻「体の半分以上が脚」ミニワンピ×ピンヒールで圧巻美脚
◆さゆり「階段シリーズ」ミニワンピショット
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、ピンクのミニワンピース姿を投稿。階段の下から撮影されたショットで、高いピンヒールに伸びるほっそりとした脚が際立っている。
◆さゆりの投稿が話題
この投稿にファンからは「こんな綺麗な脚見たことない」「体の半分以上が脚」「人形かと思った」「2ショットがほのぼのしてて可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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