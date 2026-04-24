「今日好き」出身美女、ショート丈トップスから美ウエストチラリ「大人っぽくて素敵」「スタイル良くて憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が4月23日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスのコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽくて素敵」美ウエストチラ見せ
土屋は「これで今日過ごしたら寒すぎた笑笑」とコメント。薄いグレーのヘソ出しショート丈トップスにドット柄のボトムを着用しメガネをかけた姿を公開し、引き締まった美しいウエストが際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「綺麗なお腹」「スタイル良くて憧れる」「彼女感嬉しい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽくて素敵」美ウエストチラ見せ
◆土屋惺来、ヘソ出しショート丈トップスで美ウエスト見せ
土屋は「これで今日過ごしたら寒すぎた笑笑」とコメント。薄いグレーのヘソ出しショート丈トップスにドット柄のボトムを着用しメガネをかけた姿を公開し、引き締まった美しいウエストが際立つショットとなっている。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「綺麗なお腹」「スタイル良くて憧れる」「彼女感嬉しい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】