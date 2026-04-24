東映ビデオは、昭和の刑事ドラマ「Gメン'75」の放送50周年を記念して、全話を4Kスキャンした、HDリマスターBlu-ray BOXを発売する。これまで実現できなかったDVDマスタ収録されたエピソード80話分もリマスター化。全エピソードが高画質のパッケージは、今回が史上初となる。ラインナップは以下の通り。

「Gメン'75」ラインナップ

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1975年編」

35,200円 2026年7月8日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1976年編」

57,200円 2026年9月9日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1977年編」

57,200円 2026年11月11日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1978年編」

57,200円 2027年1月13日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1979年編」

57,200円 2027年3月10日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1980年編」

57,200円 2027年5月12日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1981年編」

57,200円 2027年7月14日発売

・「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1982年編」

16,500円 2027年9月8日発売

第1巻となる「1975年編」は初回特典として全巻収納アクリルケースを付属。各巻には、滑走路を並び行くGメンの印象的なオープニング映像をビジュアルにした特製スリーブケースと新規制作の解説書を付属している。

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1975年編」

『Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX【全8巻】』発売PV ナレーション：倉田保昭

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1976年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1977年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1978年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1979年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1980年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1981年編」

「Gメン'75 全話HDリマスターBlu-ray BOX 1982年編」

8月には50周年記念のスペシャルイベント開催

8月1日には、50周年記念のスペシャルイベントを開催。イベントでは人気を誇るエピソード「Gメン対香港カラテ軍団」201話＆202話を上映する。

倉田保昭(草野刑事)、伊吹剛(中屋刑事)による香港シリーズ振り返りトークショーを実施。さらに初期メンバーの岡本富士太(津坂刑事)、 藤田三保子(響刑事)が加わって当時のエピソードを語り尽くしすとしている。このイベントの模様は第5巻「1979年編」に収録される。

イベント概要

「Gメン'75」放送50周年＆全話Blu-rayBOX発売記念イベント -帰ってきたGメンたち-

・開催日時：8月1日(土) 開場12:00/開演12:30

・会場：東京証券会館ホール

東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 8F(東京メトロ茅場町駅直結)

・出演(予定)：倉田保昭、伊吹剛、岡本富士太、藤田三保子 MC：鈴木美潮

・チケット料金：5,500円