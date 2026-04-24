お笑いコンビ「麒麟」の田村裕が２２日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に“貧乏芸人”として出演。印税として手に入れた２億円の使いみちを明かした。

田村は２００７年に、自身の貧乏時代のエピソードをまとめた「ホームレス中学生」を出版。２２５万部以上を売り上げ、映画やテレビドラマにもなった。番組で「『ホームレス中学生』のお金はね、大いに使わせていただいたんで。２億入って１億税金で１億散財なんで」と話し始めた田村。

共演者の「アインシュタイン」河井ゆずるが「田村さんとまだそんな全然親交とかないときに『暇なやつおいで、ご飯行こう』って言って連れてってくださって。たらふく食べさせてもらって、飲ませてもらって。帰りにポチ袋渡されて、見たら１万円入ってた。で『これなんすか！もらえないですよ』って言ったら『ええねん、ただラッキーで入ったお金やから配って回ってんねん』って。劇場のお掃除してくださるお父さんお母さんにも『いつもありがとうございます』って言って渡してたんですよ」と田村の太っ腹なエピソードを明かした。

これに対し、ＭＣの「かまいたち」濱家隆一も「飯食うだけで新地（大阪の繁華街）のキャバクラ行ってましたからね。『濱家、どこどこおるから来て〜』って言われて行ったらキャバクラの奥でそば食うてた」と話すと、田村は「話し相手になってくれるし、僕が話したくなかったら話さなくてもいいじゃないですか。そのために１万円とか２万円かけてそば食うてました」と説明。スタジオからは「えぇー」という驚きの声があがり、濱家は「絶対すぐなくなると思ってました」と告白した。