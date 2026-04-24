【高校野球】７イニング制導入に意見交換会を開催　大阪桐蔭・西谷浩一監督、仙台育英・須江航監督らが参加

日本高野盟は２４日、大阪市内で第２回理事会を開催し、導入を検討している７イニング制について意見交換会を行うことを発表した。

５月３０日と６月６日に大阪市内で午後６時から行う。

日本高野連は、昨年１２月の理事会で「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」から、センバツが第１００回を迎える２０２８年から「全ての公式戦で」、猛暑への対策が急務な夏の選手権大会については「可及的速やかに」採用することが望ましいとの最終報告を受けたと発表した。また、最終報告が周知されていないことから、意見交換会の実施を決めていた。

参加者は以下の通り

▽５月３０日

（１）大坪慎一（佐賀・鳥栖工監督）

（２）川井圭司（同大政策学部教授）

（３）木田圭重（京都府立医科大整形外科講師）

（４）栗山英樹（日本ハム チーフ・ベースボール・オフィサー）

（５）谷口真由美（法学者・一般社団法人スポーツハラスメントＺＥＲＯ協会代表理事）

（６）西谷浩一（大阪桐蔭監督）

６月６日（土）

（１）大石卓哉（静岡・掛川西監督）

（２）大久保雅生（滋賀県高野連理事長）

（３）小倉全由（日本高野連技術・振興委員）※ 検討会議メンバー

（４）琴浦義浩（京都府立舞鶴こども療育センター整形外科部長）

（５）須江航（宮城・仙台育英監督）

（６）谷本歩実（ＪＯＣ理事・オリンピアン）

＜ファシリテーター＞長島三奈