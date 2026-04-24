ホルムズ海峡で船舶をだ捕したイランに対し、アメリカ軍はイランに関連する船に乗り込み検査しました。緊迫化するホルムズ海峡の行方は…。

■“世界規模でイランへの海上封鎖行う”

米軍

「乗船検査を実施する」

アメリカ側が新たに公開した映像。ヘリコプターから降下した兵士らが、銃を構えながら甲板上を歩く姿が映し出されています。

場所はインド洋。イランから石油を輸送していた船に、乗船検査を行ったということです。

さらに23日には、米軍の空母がインド洋を航行していると明らかにしました。すでに空母2隻が展開する、中東に派遣されるものとみられます。

“世界規模でイランへの海上封鎖を行う”と意気込むアメリカ。封鎖を開始してから、石油タンカーなど33隻の船を方向転換させたと、イランへの経済的圧力を強めています。

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一方、イランはホルムズ海峡で船舶をだ捕するなどして、強硬手段で対抗しています。

アメリカメディアは、「イランが今週、ホルムズ海峡にさらに機雷を敷設した」と報じました。この機雷をめぐり、トランプ大統領は「海軍にホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶は躊躇なく撃沈するよう命じた」とSNSに投稿。

ホルムズ海峡の緊張は高まるばかりです。

■イスラエルとレバノン「停戦延長」も…ヒズボラへの攻撃は続く

こうしたなか、戦闘終結に向けた協議を後押しする動きもあります。

トランプ大統領

「我々は、レバノンとイスラエルとすばらしい会談を行った。彼らはさらに3週間停戦することに合意した」

日本時間24日朝、トランプ大統領はイスラエルとレバノンが停戦を3週間延長すると発表。

駐米イスラエル大使

「トランプ大統領のリーダーシップの下、和平を締結できることを願っています。この機会に感謝します」

駐米レバノン大使

「ありがとうございます。トランプ大統領のリーダーシップにより、歴史的な瞬間を実現できました」

イスラエルとレバノン双方の駐米大使が、口をそろえて“トランプ大統領が主導してくれた”と感謝を述べました。

レバノンでの停戦は、再協議に向けてイランが強く求めてきた条件の1つです。イラン側との交渉を進めるため、トランプ大統領自らが仲介に乗り出したものとみられます。

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ただ、レバノン南部では、23日にも攻撃による白煙が上がりました。

停戦後も、イスラエル軍は親イラン組織「ヒズボラ」を標的にした攻撃を続けていて、停戦が維持されるかは不透明な状況です。

■モジタバ師 重傷負い…話すのが困難な状態か

アメリカは、再協議をめぐって“イランからの返事を待つ”としています。

こうしたなか、アメリカメディアは、イラン高官の話として、最高指導者モジタバ・ハメネイ師が、顔や手足に重傷を負っていて、話をするのが困難な状態にあると伝えました。

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正常な判断はできるものの、安全面などを考慮して、イランの革命防衛隊に一時的に意思決定権を委ねているということです。

その革命防衛隊は、イランへの海上封鎖をやめなければ再協議に応じないと主張し続けています。

海上での攻防が激しくなるなか、協議再開への道筋はみいだせるのでしょうか。