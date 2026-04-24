俳優の鈴木福（21）が24日、自身のSNSを更新。11年に放送され、子役として大ブレークしたドラマ「マルモのおきて」（フジテレビ）の放送から15年が経ったことを報告し、当時のかわいらしいオフショットを披露した。

「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！」と書き出した鈴木。「今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と思いをつづった。11年に放送され、子役として大ブレークしたドラマ「マルモのおきて」（フジテレビ）

共演した俳優・阿部サダヲと遊ぶオフショットなどを披露し、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでとうございます！」と阿部の誕生日を祝福。「一緒に飲ませてもらえる機会もあったり、僕の出演作品を観て感想を送ってくれたりといつも気にかけてくださって、たくさんお話させてもらう中で、あの頃は気づけていなかった阿部さんの凄さやかっこよさに、日々勉強させていただいています！」と感謝の思いを記した。

最後は「これからも多くの人に観てもらえますように！！」と締めくくった。

フォロワーからは「懐かしい」「福くん可愛い」「幼い福くん！！！」「もう15年も経つの？」「楽しそう」などの声が寄せられた。