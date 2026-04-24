先月、岡山県生涯学習センターのプラネタリウムがリニューアルしました。ゴールデンウイークを前に施設をPRしようと、岡山県庁で、とある方法を使って上映会が実施されました。

【写真を見る】「岡山県庁に満天の星空」移動式プラネタリウムで1日限定上映「連休はリニューアルした"サイピア"のプラネタリウムへ」

（瀬戸大輝記者）

「岡山県庁の1階に大きなドームテントが設置されました。中ではプラネタリウムが上映されています」



岡山県庁の一角にお目見えした移動式のプラネタリウム。中に入ってみると…。

満天の星空が広がっていました。



企画したのは、岡山市北区の岡山県生涯学習センター・人と科学の未来館サイピアです。

サイピアのプラネタリウムリニューアルをＰＲ

先月、プラネタリウムがリニューアルし、より明るく鮮明な4K映像で天体観測を楽しめるようになりました。

きょう（24日）の移動式プラネタリウムでは、星空のほかにも、県内の天文施設を紹介する動画も上映され、訪れた人は、癒やしのひとときを過ごしていました。



（訪れた人）

「この近くではプラネタリウムでしか星は見られない」

「やっぱりテントの中ってワクワク感がありますよね。夜きょうの星も見てみたい」

（人と科学の未来館サイピア 武市昌之さん）

「スタッフも星のことについてよく調べていますので、プラネタリウムが終わったあと星についての質問をしてもらって、いろいろ勉強もできますので、5月の連休にぜひ遊びに来ていただけらたと思います」

県庁での上映はきょう（24日）限定でしたが、サイピアでは、アニメや音楽とコラボしたプラネタリウムも上映されるということです。