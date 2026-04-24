LE SSERAFIM、新曲「CELEBRATION」MV公開！“連帯”から生まれる“ハッピーエンド”のストーリーで楽曲のメッセージを表現

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオ・アルバム『PUREFLOW』のリードシングル「CELEBRATION」のMVを公開した。

■様々な外見をした存在たちがみんな一緒にパーティー

今回のMVは、不安や試練を受け入れ、そのなかで前進することを選んだLE SSERAFIMの強さを視覚的に表現している。

MVは、2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』のタイトル曲「ANTIFRAGILE」のMVなど、LE SSERAFIMと何度も息をあわせてきたヤン・スンシク（Yang Soonsik）監督が演出を手掛けた.

今回のMVは、他人と異なるという理由で孤独を装うクリーチャー (Creature) と、互いの弱点を理解し、連帯していくストーリーを描くことで、「CELEBRATION」が、現実のプレッシャーを抱える人々への賛歌であることを表現している。

映像の冒頭では、スリラー映画のような演出が緊張感を与え、没入感を高める。クリーチャーは、自分を追いかけてくるLE SSERAFIMを避け、雪原や砂漠を越えて広大な宇宙の惑星まで逃げ出し、必死の逃走の末、5人のメンバーと対面する。

LE SSERAFIMもクリーチャーと同様に、メンバーそれぞれ他人とは異なる特徴があることが明らかになり、雰囲気が一変する。LE SSERAFIMは、クリーチャーを苦しめるために追いかけていたのではなく、連帯するために追いかけていたのだ。

5人のメンバーの真心が伝わった瞬間、クリーチャーはついに手を取り合う。続いて、MVのハイライトであるお祭りのようなシーンが展開される。クリーチャーやLE SSERAFIMだけでなく、様々な外見をした存在たちが、華やかな照明の下でみんな一緒にパーティーを楽しむ様子は、“LE SSERAFIM流ハッピーエンド” を表現している。

また、クリーチャーのビジュアルは、他人と異なる外見が必ずしも否定的なものだけではないという温かい視点が込められている。

「CELEBRATION」は、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃える楽曲。KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加し、自らのストーリーをもとにメッセージを盛り込んだ。

強烈でありながら叙情的な響きを持つメロディックテクノと、速いリズムで躍動感を感じさせるハードスタイルジャンルが調和しており、中毒性を高めている。また、繰り返されるビートとエネルギッシュなメロディが、思わず踊りたくなるような雰囲気を与える。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp