日経225先物：24日19時＝210円安、5万9510円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の5万9510円と急落。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては206.18円安。出来高は2998枚となっている。
TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59510 -210 2998
日経225mini 59515 -205 43958
TOPIX先物 3702.5 -13 3420
JPX日経400先物 33750 -170 83
グロース指数先物 749 -2 236
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59510 -210 2998
日経225mini 59515 -205 43958
TOPIX先物 3702.5 -13 3420
JPX日経400先物 33750 -170 83
グロース指数先物 749 -2 236
東証REIT指数先物 売買不成立
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