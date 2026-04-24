　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の5万9510円と急落。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては206.18円安。出来高は2998枚となっている。

　TOPIX先物期近は3702.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.09ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59510　　　　　-210　　　　2998
日経225mini 　　　　　　 59515　　　　　-205　　　 43958
TOPIX先物 　　　　　　　3702.5　　　　　 -13　　　　3420
JPX日経400先物　　　　　 33750　　　　　-170　　　　　83
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　-2　　　　 236
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース