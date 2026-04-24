ゴールデンウイーク 今年の予定は？「物価高騰や中東情勢の影響で予算減か」様子見の人も…《長崎》
25日から「ゴールデンウイーク」という人もいらっしゃるかもしれません。
今年は、連休の間の平日に休みを取れば、最大で12連休となるそうです。
物価高騰が続く中、大型連休をどのように過ごすのか。まちの声を聞きました。
（10代 専門学校生）
「ゴールデンウィークは旅行に行きます。大阪に行きます」
（30代 福祉関係）
「まだ未定です。何をするか全く決まっていない」
（30代 主婦）
「県内で水族館に行ったり、友だちや家族と一緒に楽しく過ごせればいい」
民間のマーケティングリサーチ会社の調査によりますと、今年のゴールデンウイークは約4割の人が「予定なし」と答え、コロナ禍以降の4年間では、最多となりました。
また 期間中の予算は 2万7660円で、前の年を下回りました。
国内旅行の予算は、前の年に比べて1万円増えたものの、宿泊数は伸びていないそうです。
物価高に加えて中東情勢も影響し、“様子見” 層が拡大したためとみられるということです。
街の人に予定を尋ねると…
（70代 飲食業）
「サービス業だから仕事している、飲食業。外食する人は減っているでしょう。遠出するにも、近場で安い所に行くし。光熱費もどんどん上がっていくでしょうし。飲食業はきつい」
（30代 福祉関係）
「公園に行ったりとか、あまり人が多い所は避けて。もちろん物価高はあるし、なるべくお金を使わない方がいいと思っている」
（30代 主婦）
「物価とかガソリン代とか、もう少し抑えて過ごせたらいい」
先行き不透明感が漂う中、迎える今年のゴールデンウィーク。
皆さんはどのように過ごしますか？