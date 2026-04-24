25日から「ゴールデンウイーク」という人もいらっしゃるかもしれません。

今年は、連休の間の平日に休みを取れば、最大で12連休となるそうです。

物価高騰が続く中、大型連休をどのように過ごすのか。まちの声を聞きました。

（10代 専門学校生）

「ゴールデンウィークは旅行に行きます。大阪に行きます」

（30代 福祉関係）

「まだ未定です。何をするか全く決まっていない」

（30代 主婦）

「県内で水族館に行ったり、友だちや家族と一緒に楽しく過ごせればいい」

民間のマーケティングリサーチ会社の調査によりますと、今年のゴールデンウイークは約4割の人が「予定なし」と答え、コロナ禍以降の4年間では、最多となりました。

また 期間中の予算は 2万7660円で、前の年を下回りました。

国内旅行の予算は、前の年に比べて1万円増えたものの、宿泊数は伸びていないそうです。

物価高に加えて中東情勢も影響し、“様子見” 層が拡大したためとみられるということです。

街の人に予定を尋ねると…

（70代 飲食業）

「サービス業だから仕事している、飲食業。外食する人は減っているでしょう。遠出するにも、近場で安い所に行くし。光熱費もどんどん上がっていくでしょうし。飲食業はきつい」

（30代 福祉関係）

「公園に行ったりとか、あまり人が多い所は避けて。もちろん物価高はあるし、なるべくお金を使わない方がいいと思っている」

（30代 主婦）

「物価とかガソリン代とか、もう少し抑えて過ごせたらいい」

先行き不透明感が漂う中、迎える今年のゴールデンウィーク。

皆さんはどのように過ごしますか？