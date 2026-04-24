timelesz寺西拓人、嶋崎斗亜から名前忘れられる？ 本人は意気込み「仲良くなっときます！」
なにわ男子の大橋和也、timeleszの寺西拓人が24日、EX THEATER ARIAKEで上演される舞台『AmberS-アンバース-』初日前会見にクリエイティブプロデューサーの加藤シゲアキ（NEWS）とともに登壇した。
【写真】稽古中テンパると関西弁がでてしまうことを暴露された大橋和也
4月にテレビ朝日が有明に開業した複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西は、謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じる。
この日は猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）、川崎皇輝※崎＝たつさき）、松尾龍、 山崎玲奈※崎＝たつさき）、渡部豪太、真風涼帆、市川右團次、演出の河原雅彦が参加。
イヴルの弟であるルイを演じる嶋崎は「僕は兄弟としてやらせていただいて、関西ジュニアで活動させてもらったときからお兄ちゃんのような存在。その兄弟らしい関係性はすごく自然にみなさんにみてもらえるのかな」とアピール。
その一方で「で、えとぉ…その…あの…寺西くんはぁ…」と詰まってしまい、寺西から「名前忘れた？」と優しくツッコミ。嶋崎をタジタジにしつつ「寺西くんは今回初めて関わらせていただいたのですが本当に優しい人。裏では気さくに話してくださるので、これからもっと仲良くなれたら。仲良くなっときます！」と意気込んでいた。
【写真】稽古中テンパると関西弁がでてしまうことを暴露された大橋和也
4月にテレビ朝日が有明に開業した複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』内にオープンする新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演として上演。永遠の若さを手に入れるという幻の琥珀の秘薬「AmberS」をめぐる、物語を描く。大橋は家族のために酒場を切り盛りする青年イヴル。寺西は、謎の多い流しのピアニスト、アランをそれぞれ演じる。
イヴルの弟であるルイを演じる嶋崎は「僕は兄弟としてやらせていただいて、関西ジュニアで活動させてもらったときからお兄ちゃんのような存在。その兄弟らしい関係性はすごく自然にみなさんにみてもらえるのかな」とアピール。
その一方で「で、えとぉ…その…あの…寺西くんはぁ…」と詰まってしまい、寺西から「名前忘れた？」と優しくツッコミ。嶋崎をタジタジにしつつ「寺西くんは今回初めて関わらせていただいたのですが本当に優しい人。裏では気さくに話してくださるので、これからもっと仲良くなれたら。仲良くなっときます！」と意気込んでいた。