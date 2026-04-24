女子プロレスのスターダムに所属するフワちゃんは24日、都内で新日本プロレスの永田裕志との公開練習を行った。

26日の「ALL STAR GRAND QUEENDOM2026」横浜アリーナ大会で安納サオリとシングル戦を行うフワちゃんは新日本の道場の出現。まずは永田にリングの真ん中に座ると「最後、勝ちたいんです。どんな手でも勝ちたいので最後にお力添えをしてください」とキャリアのある永田に助けを求めた。

フワちゃんはもともと永田に「個人的に会いたかった」と指名した理由を説明。指名された永田は「試合は断片的でしか見えてない。SNSとか見ています。あんだけ強烈な技を食らって受け身を取っている。素晴らしい。天性の明るさもあるし、知名度もあるし、いろいろパフォーマンスをしたり、プロレスを真摯に取り組んでる。明るさは大事ですね」と褒めていた。

「悩んで試行錯誤して失敗をしてきた」と自らの経験をもとにプロレスの戦い方の心構えを説いた。その後、永田は「必死に食らいつくことが大切さだ。気持ちを見せてほしい。俺に思い切りぶつかってほしい」と相撲でいうぶつかりの練習を行った。「必死の力で押し込むことができたからこの顔が大事。気持ちが入ってないと中途半端になってしまう。必死の形相をリングで披露してほしい。自ずと勝利が近づくかもしれない」と激励。フワちゃんも「新人ですが、私のすごみを見せて安納サオリのびびった顔を見たいです。闘魂を持って、素晴らしい結果を持ってきます」と真剣な表情で話す。

その後、「教えてあげるよ」とナガタロック2を伝授。直々に実戦するとノリノリに披露したフワちゃんは「すごい、自分の関節技は初めてだ。ぎこちないので横浜アリーナ大会には間に合わないけど、しっかり練習して自分のものにしたい」とフワちゃんは話していた。