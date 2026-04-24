バレーボールのＳＶリーグの女子チャンピオンシップ決勝（２５日開幕、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の前日練習が２４日に同会場で行われ、ＳＡＧＡ久光の北窓絢音は「攻めて、攻めて、攻めまくりたい。優勝します」と意気込んだ。

今季の北窓は「アウトサイドヒッター」を志願。チームを率いる中田久美監督には「アウトサイドで行きます」と宣言したという。これまでは複数のポジションでプレーしていたが、代表活動でも味わった悔しさが転機となった。

「（代表には）石川（真佑）選手や佐藤（淑乃）選手などのすごいメンバーがいて、負けたくないという思いがあった。アウトサイドというポジションでその人たちを超えたいと思った」

決勝の相手は昨季女王の大阪Ｍ。１勝１敗だったレギュラーシーズンはサーブで狙われる場面が目立った。それでも「狙われてこそというか、逆に私を狙ってもらって、しっかり返して自分たちのバレーを展開したい。なのでたくさん狙ってほしいです」と言い切った。

大一番へ自信をのぞかせる一方で、気のゆるみはない。「（大阪Ｍは）大事な場面での勝ち方をわかっているチームだと思う。私たちは常にチャレンジャー」。若きエースがチームに栄冠をもたらす。