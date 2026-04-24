深夜3時半、ぐっすり眠るママさんのもとに猫たちが次々とやってきて……。そんな深夜の襲撃の様子が7.2万再生を突破して話題となっています。「かわいい目覚まし時計」「容赦ない起こし方キツイ」など、嬉しいような、でも迷惑のような…そんな葛藤あふれるコメントが続々と寄せられました。

【動画：深夜３時半、ぐっすり寝ているママ→猫たちが起こそうとして…予想外な『容赦ない行動』】

深夜3時半、作戦決行

YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」に投稿されたのは、深夜に繰り広げられたママ起こし大作戦の一部始終です。パパ猫のぽこ太郎くん、新参者のしろがね丸くん、この2匹が参戦しました。

まず動き出したのは、新入り子猫のしろがね丸くん。ベッドにやってきて、ママさんにアピールを始めたのだそう。そして遠くからは、ぽこ太郎くんの大きな鳴き声も聞こえてきて……。夜中に活発になる猫たちの本領発揮、といったところでしょうか。

眠気と闘いながら奮闘

続いてベッドにやってきたぽこ太郎くん。ママさんを起こそうとするも、なぜかあっちへうろうろ、こっちへうろうろ。気づけばそのままベッド周りで寝落ちしてしまったそうです。

1時間後に目覚めたぽこ太郎くんは、今度こそと顔の近くで見つめるも……再びウトウト。やはり深夜の作戦には無理があったのでしょうか。それでも5分後には気力を振り絞り、ホリホリ作戦を敢行。諦めない姿勢は、さすが「パパ猫」です。

新入り子猫の豪快すぎる必殺技

ぽこ太郎くんの奮闘も虚しく、なかなか起きないママさん。そこに満を持して登場したのが、しろがね丸くん。ママの頭の後ろに陣取ったかと思うと……なんと、ジャンプ！ 顔の上を飛び越えた瞬間、おしりがママの顔に豪快に激突したんだとか。

ママさん、さすがに目覚めたようです。さらに部屋の入口では、もう1匹の猫・うま次郎くんまで待ち構えていたんだとか。深夜3時半にフル戦力を投入してくる猫軍団、恐るべしです。これほどまで猫に好かれても素直に喜べない、なんとも複雑な気持ちになる深夜でした！

この深夜の総力戦には、「大胆な起こし方に笑ったw」「ぽこしろの連携お見事です！」「ママさんも早朝から起こされてお疲れ様です」「新人起こし屋恐るべし」と、笑いと労いのコメントが相次ぎました。

YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」では、パパ猫のぽこ太郎くん、息子のうま次郎くん、そして新参者のしろがね丸くん、3匹が織りなす楽しくかわいい日常を公開中。次はどんな珍事件が起きるのか、目が離せません！

写真・動画提供：YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。