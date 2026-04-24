瀕死のゲーム機に対して威嚇する猫さん。戦いは猫さんの圧勝で終わると思っていましたが、意外な展開が訪れたようです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で30万再生を突破し、「可愛いですwww」「ちょっと攻撃してみるの可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫がゲーム機と戦い始めて５年…いつも通り『ボタンを押した』次の瞬間→まさかの展開】

琥珀ちゃんvsゲーム機

Instagramアカウント「ギズモと琥珀」に投稿されたのは、猫の「琥珀」ちゃんがゲーム機と熱いバトルをする様子。ある日、琥珀ちゃんはゲーム機の前に座り、ジーっと睨みつけていたといいます。

飼い主さんいわく、琥珀ちゃんとゲーム機の戦いは、2021年から始まっているとのこと。始まったその日からバトルは琥珀ちゃんにとってのルーティンになっているそうで、この日も「今日も勝負にゃ！」と意気込んだ様子だったそうです。

な、なにするにゃ！？

ゲーム機の前にドンっと座り、ポンポンとゲーム機を軽く叩く琥珀ちゃん。すると、突如ゲーム機から大きな音が！そんな大きな音が鳴ると思っていなかったのか、琥珀ちゃんは体をのけぞらせてビックリしていたといいます。ゲーム機のまさかの反撃に驚く琥珀ちゃんに、思わず笑ってしまいました。

どうやら琥珀ちゃんがゲーム機を触った際に、ディスクを取り出すボタンを押してしまっていた模様。琥珀ちゃんは普段からボタンを押してディスクを取り出すことがあるそうですが、今までゲーム機が大きな音を出すことはなかったため、急な反撃に驚いてしまったのでしょう。

せめてもの反撃？

まさかの反撃に戦意喪失してしまったのか、普段は出てきたディスクを口に咥えて床に落とす琥珀ちゃんが、この日は甘噛みだけしてそのまま放置していったとのこと。完全に及び腰になっている姿も面白い＆可愛いですね！

その後「今日は厄日にゃ…」と言いたげな困惑した表情で、ゲーム機の前を去っていったという琥珀ちゃん。2026年で5年目を迎えた「琥珀ちゃんvsゲーム機」の仁義なき戦いは、新たな展開に突入し、ますます目が離せなくなりそうです。琥珀ちゃん、今年も負けるな！

琥珀ちゃんがゲーム機と熱いバトルを繰り広げる姿には、「ちょっと甘噛みがまた可愛い」「なんで最後ちょっと解せない顔してんの」「反撃され、明日の勝負が見ものです」「先生、ちょっと戦意喪失しておられますね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ギズモと琥珀」では、他にも琥珀ちゃんがゲーム機とバトルを繰り広げる様子やお米に謎のパンチ(？)をする様子など、思わず笑ってしまう琥珀ちゃんの姿が投稿されています。

琥珀ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ギズモと琥珀」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。